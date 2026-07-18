Граждан Ботсваны обманным путём втягивают в войну против Украины: официальное заявление

Власти Ботсваны заявили о росте случаев обманного вербовки Россией своих граждан для участия в войне против Украины. Людей якобы приглашают на работу за границу, после чего заставляют участвовать в боевых действиях.

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Правительство призывает граждан быть осторожными и тщательно проверять любые предложения о трудоустройстве. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Министерство международных отношений Ботсваны.

Мошенничество под видом работы за рубежом

В Министерстве международных отношений Ботсваны сообщили, что все больше граждан страны становятся жертвами мошеннических схем. По данным ведомства, людей вводят в заблуждение, предлагая выгодную работу за пределами страны, однако после выезда их фактически заставляют воевать на стороне России против Украины.

В заявлении отмечается, что количество таких случаев стремительно растет. Власти подчеркивают, что граждане должны проверять достоверность предложений и не соглашаться на сомнительные контракты.

Звонки с фронта и опасные условия

По информации министерства, государственные органы регулярно получают тревожные обращения от граждан Ботсваны, которые уже оказались в зоне боевых действий. Люди сообщают о сложных и опасных условиях, в которых они вынуждены находиться.

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Такие сигналы, по словам чиновников, свидетельствуют о системном характере проблемы и необходимости немедленного реагирования как на национальном, так и на международном уровнях.

Масштаб проблемы среди африканских стран

Как отмечает Bloomberg, случаи вербовки граждан африканских стран для участия в войне против Украины уже фиксировались и в других государствах. В частности , в Кении и Южной Африке правоохранительные органы задерживали лиц, причастных к таким схемам.

По данным некоммерческой организации Inpact, реализующей программу "All Eyes On Wagner", по меньшей мере 316 африканцев погибли в войне против Украины. Многие из них не имели надлежащей военной подготовки. В то же время Кения сообщала о вербовке около тысячи своих граждан.

В Ботсване подчеркивают, что будут продолжать информировать население и сотрудничать с международными партнерами для предотвращения подобных случаев.

Напомним, Россия продолжает пополнять свои войска за счет иностранцев, используя сомнительные методы вербовки. В частности, граждан Перу заманивают обещаниями работы и высоких заработков, но фактически отправляют на войну против Украины. Истории семей пропавших или погибших мужчин все чаще становятся достоянием общественности.

В конце февраля Служба внешней разведки Украины рассказала, как РФ вербует африканцев на войну против нашего государства.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия активизировала кампанию по вербовке студентов в ряды оккупационной армии. Молодым людям обещают, что контракт заключается "всего на год" и они будут в безопасности. По всей России в учебных заведениях уже прошло более 200 агитационных встреч.

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