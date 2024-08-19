Гремят взрывы: в ССО показали, как уничтожают российских военных на Курщине. Видео

В неожиданном наступлении ВСУ в Курской области принимают участие и бойцы Сил специальных операций. Они показали, как уничтожают военных страны-агрессора.

Видео дня

На кадрах продемонстрирована одна из операций спецназовцев с момента выхода на нее до выполнения боевого задания. Видео опубликовано в соцсетях ССО.

Бойцы подчеркнули, что российские военнослужащие пытаются прятаться в промышленных зонах своих сел и городов. Также солдаты путинской армии прячутся на оборудованных позициях и в гражданских домах.

"Засады, штурмы, наведение артиллерии и взятие пленных – ежедневная работа операторов Сил специальных операций на территории врага", – говорится в подписи к кадрам.

В ССО подчеркнули, что в этом видео воины одного из подразделений продемонстрировали лишь часть своей работы по выявлению и уничтожению российских сил на Курщине.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 80-й ОДШБр ВСУ затрофеили новейший российский танк Т-90М "Прорыв" во время операции в Курской области РФ. Россияне в панике покинули боевую машину без боя, предварительно доведя ее до технической неисправности.

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