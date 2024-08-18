Повоевать не успел: украинские десантники затрофеили на Курщине танк Т-90М 'Прорыв'. Видео

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВСУ затрофеили новейший российский танк Т-90М "Прорыв" во время рейда в Курской области РФ. Россияне в панике покинули боевую машину без боя, предварительно доведя до технической неисправности.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в Facebook командованием Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Десантники быстро оценили и освоили "аналоговнетную" технику, отремонтировали и завели. Теперь машина будет "делать плохие вещи" против своих создателей на стороне Украины.

Т-90М "Прорыв", который росСМИ называли "вершиной танкостроительного мнения", начал поступать в армию РФ в 2020 году. Официально в РФ сообщали, что это модернизация Т-72 и кичились, что он имеет более мощный двигатель, новую пушку, динамическую защиту, тепловизор, панорамный прицел и систему управления огнем "Калина", которая установлена в новой башне.

В то же время, издание Defense Express писало, что все основные недостатки конструкции Т-72 остались. Прежде всего, речь идет об использовании двигателя В-84МС или В-92, вследствие чего они "дымят, как паровозы", что говорит о наличии значительных проблем в системе управления.

Есть вопрос также к новой динамической защите "Реликт", которая традиционно позиционируется в России как лучший в мире, и к системе управления огнем "Калина", конструктивно малому пространству внутри боевого отделения и ряду других деталей.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 205 единиц военной техники и вооружения войск РФ, как более семи десятков систем артиллерии. В боях на фронте защитники отличили 1170 российских оккупантов.

– В сети показали момент сбития 10 августа в Курской области российского вертолета Ка-52 "Аллигатор". Он был поражен переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) "Стингер".