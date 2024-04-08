Греция может передать Украине десятки истребителей F-16, но есть нюанс: СМИ раскрыли подробности

Правительство Греции рассматривает возможность передачи Украине около 32 истребителей F-16. Однако для этого необходимо одобрение Франции.

Об этом пишет издание News Break. Греческое правительство намерено продать 108 истребителей, которые уже не используются. Среди них 32 единицы F-16C/-D Block 30, 24 единицы Mirage 2000-5 Mk. 2 и 33 единицы F-4E PI2000.

В июле 2022 года положительный вывод соответствующего парламентского комитета о продаже истребителей и сопутствующего оборудования (запасные части, тренажеры, приборы и материалы) уже был получен. Однако продажа так и не состоялась, а состояние истребителей, хранящихся на открытой площадке, постоянно ухудшается.

Также отмечается, что стоимость 108 истребителей может составлять от примерно 2 до 2,5 млрд евро.

"Однако передача Украине 32 истребителей F-16C/-D Block 30 почти не вызывает сомнений", – пишут журналисты.

За время службы эти истребители прошли две модернизации и в среднем использовались на 60% своего максимального срока службы.

Относительно 24 истребителей Mirage 2000-5 Mk.2, из которых 14 нового производства, а остальные подвергались модернизации из старых Mirage 2000EGM/-BGM, журналисты пишут, что возможными вариантами являются передача их Украине или продажа Индии, при условии получения согласия Франции.

Следует отметить, что истребители F-16, которые в скором времени должна получить Украина, нужны нашей стране для того, чтобы противостоять российским Су-34 и Су-35, которые сбрасывают КАБы на позиции ВСУ и прифронтовые населенные пункты. Сейчас наша страна "слишком мало может сделать, чтобы дать им отпор", однако F-16 может дать ей шанс.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получит истребители F-16 уже в первой половине этого года. Поначалу прибудут самолеты от Дании.

Тем временем стало известно, что первая группа украинских пилотов успешно завершила интенсивную базовую лётную подготовку на F-16 под руководством инструкторов по британским Королевским ВВС. Эта программа включала в себя базовую летную, техническую и языковую подготовку, которая проходила в Великобритании.

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