Греция предоставит Украине RIM-7 Sea Sparrow: какие характеристики

Греция решила передать Украине 24 ракеты RIM-7 Sea Sparrow, находившиеся на вооружении греческих ВМС и ВВС почти 40 лет. Передача ракет является частью большей военной помощи Украине, включающей артиллерийские снаряды и другие боеприпасы.

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Об этом сообщает ekathimerini.com. Ракеты RIM-7 Sea Sparrow уже не отвечают современным требованиям военных стандартов и больше не используются для греческих вооруженных сил.

В то же время Греция подчеркивает, что эта помощь не повлияет на ее обороноспособность в Эгейском море.

RIM-7 Sea Sparrow – это американские зенитные ракеты малой дальности, разрабатывавшиеся в 1960-х годах на основе ракеты AIM-7 Sparrow, предназначенной для защиты кораблей от противокорабельных ракет. Это система точечной обороны, которая обеспечивает защиту от атак с воздуха на малых и средних дистанциях. Ракеты Sea Sparrow используют радиолокационную подсветку и ручную наводку.

Основные характеристики ракеты RIM-7 Sea Sparrow:

Операционная дальность: до 19 км.

Вес боеголовки: 41 кг.

Тип ракеты: зенитная и противоракетная, способная бороться с летящими над морем ракетами.

Украина уже имеет пусковые установки, совместимые с этими ракетами, в частности, адаптированные комплексы "Бук-М1", что позволяет запускать ракеты Sea Sparrow по воздушным целям. Это значительно расширяет возможности украинских вооруженных сил по борьбе с воздушными угрозами.

Напомним, Администрация американского президента Джо Байдена якобы намерена объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи для борьбы с полномасштабным российским вторжением. Речь идет о вооружении на общую сумму $1,25 млрд.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп, вероятно, пытается переложить на ЕС обязанность оказывать Украине военную помощь по борьбе с вторжением России. В то же время, он сигнализирует, что помощь от Вашингтона значительно уменьшится.

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