Грозит ли оккупация Сумской области и каков потенциал Курской группировки РОВ: анализ ситуации

Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта заявил, что РОВ готовятся к удару по Сумской области. А накануне в ряде приграничных населенных пунктов было объявлено об эвакуации местных жителей. В связи с этим возникла волна конспирологических теорий о том, что после "провала" Курской операции мы якобы "спровоцировали" российские войска и именно поэтому они решили оккупировать Сумщину. Давайте разберемся, что же происходит.

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Немного предыстории

Для начала о птичках, точнее – о дятлах. Я удивляюсь тому, как люди, ставшие свидетелями вторжения в Украину, в том числе через Сумскую область (СО) в 2022 году могут говорить, что сейчас это некая украинская операция привела к активизации российских войск по границе с Сумщиной. А в 2022 году что привело к вторжению? Не те климатические условия? Полнолуние?

В 2024 году Курская операция создала буфер безопасности и на долгие семь месяцев нейтрализовала возможность проведения российскими оккупантами диверсионных операций в приграничной зоне, а также повторения Харьковского "перформенса" РОВ. Именно благодаря курскому буферу угроза активных боевых действий РОВ в Сумской области была сведена к минимуму.

В настоящее время буферная зона в в Суджанском районе Курской области РФ сохраняется, но противник пытается зайти на Сумщину. Это делается для демонстрации силы и по указанию военно-политического руководства страны-агрессора для имитации потенциала группировки и потенциальной угрозы.

Потенциал Курской группировки

На сегодняшний день в Курской области сосредоточено около 60 тысяч личного состава российских войск. Достаточно ли этого для проведения общевойсковой наступательной операции на территории противника с целью захвата целой области или только областного центра – такого большого города, как Сумы?

Для начала, напомню, что в 2022 году РОВ не смогли захватить Сумы и даже создать фактор окружения города. Хотя действовали тогда российские подразделения в куда лучшей комплектации, но в меньшем количестве. Просто интересно, с учетом нынешнего обеспечения российских подразделений, на чем они будут штурмовать Сумы? На самокатах?

Другой пример – это Харьковская область и Белгородская группировка. В мае 2024 года она начала эпическое наступление на Харьковщине, о котором многие говорили как угрозе оккупации областного центра,. И я это 24/7 опровергал – поясняя, что таким составом они смогут разве что в серой зоне устроить перформенс, без решения оперативного и оперативно-тактического значения задач. Так и получилось.

На сегодняшний день Белгородская группировка в 55 тысяч человек продолжает торчать на севере Харковщины, скованная и методично перемалываемая, так и не добравшаяся до небольшого населенного пункта Липцы и вбившаяся рогом в Волчанск.

Вот и возникает вопрос: а что же тогда Курская группировка?

А Курская группировка сейчас основным своим составом сосредоточена в районе Суджи и около нее по линии Плёхово-Махновка-Заолешенка. То есть, создавая нечто, что должно будет вырисовываться в будущем для РОВ в стабильную линию боестолкновений. Ведь украинcкие войска продолжают контролировать часть Суджанского района Курской области в качестве буферной зоны. И это значительно осложняет формирование ударной тактической группы для наступления – в рамках наличия в районе группировки в 60 тысяч человек.

А все потому, что одновременно нужно контролировать сырую линию боестолкновения и готовить некое эпическое наступление с целью оккупации большого города – областного центра площадью более 95 км²… Для сравнения: Сумы в три раза больше Авдеевки, в наступлении на которую было сосредоточена группировка из двух групп войск и нескольких общевойсковых армий, составлявших только для выполнения этой задачи 80 тысяч личного состава.

Есть еще один очень интересный момент, касающийся распределения сил и средств вдоль границы. Дело в том, что диверсионная деятельность, как со стороны России, так и со стороны Украины вдоль всей границы регулярная, в этом нет секрета. И именно поэтому вдоль границы сохраняются силы, способные осуществлять контрдиверсионные действия.

То есть, с учетом того, какая сосредоточена группировка в Курской области и степени ее сосредоточения как по ЛБС, так и по границе с целью предотвращения захода ДРГ, на формирование ударной группировки у российских оккупантов потенциальный ресурс может быть разве что для оперирования в серой зоне. И, как ни странно, но именно это мы и могли наблюдать с конца февраля, когда РОВ предприняли попытку закрепиться на окраинах Новенького – 1 километр от границы с Россией.

В настоящее время подразделения РОВ мечутся небольшими группами в лесопосадках по административной границе Хотинской и Юнаковской сельских громад с попытками выхода вниз по реке Локня на Басовку. Их действия больше похожи именно на классическую диверсионную деятельность, нежели на наступательную общевойсковую операцию. Изначально целью было перерезание трассы Н-07.

И в целом их действия в ближайшее время действительно могут быть усилены, но не настолько, чтобы представлять угрозу для оккупации Сумской области или города Сумы. Сил и средств у РОВ для этого физически не будет хватать, поскольку пока существует буферная зона в Суджанском районе, у генерала Лапина продолжаются судороги. Эту зону мы держим под нашим полным огневым контролем, что осложняет действия Курской группировки.

Но, тем не менее, враг может создать имитацию, на что, возможно, и делает ставку российское командование. То есть, речь не столько о самой возможности проведения сложной операции, сколько о ее имитации и скармливания вот этого вот всего тем, кто не разбирается в военной науке.

Причем это касается не только низовых потребителей информационного фастфуда, но и представителей властных структур некоторых наших партнеров: не так доверяющим здравой аналитике разведывательных служб, сколько конспирологическим теориям местных "ванг".

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".