Курская операция развенчала большой миф и показала, что мы можем бить врага на его территории. Интервью с солдатом ВСУ, который почти 7 месяцев провел в России

Виталий Овчаренко родом с Донецкой области. Ультрас ФК "Шахтер", кандидат исторических наук был активным участником донецкого сопротивления весной 2014 года. С началом войны вступил в добровольческий батальон и принимал участие в Антитеррористической операции, в частности – в боях за Дебальцево. А в феврале 2022 года, когда произошло уже полномасштабное вторжение российских оккупантов в Украину, Виталий также не смог оставаться в стороне и снова взял в руки оружие. Крайние семь месяцев, с небольшими перерывами, он провел на территории Курской области РФ.

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В интервью OBOZ.UA он рассказал, с чем столкнулся на вражеской территории, об отношении к украинцам местных жителей, о том, какой главный миф развенчала наша армия, что из себя представляют северокорейские военные и т.д.

Так как мы знакомы уже много лет, то обращение на ты абсолютно органично.

– Еще несколько лет назад ты, наверное, и представить не мог, что окажешься на территории России?

– Сто процентов, я вообще даже не мог представить, что там окажусь. И то, что произошло в августе прошлого года и продолжалось на протяжении семи месяцев, я считаю одним из грандиозных наших успехов в российско-украинской войне.

Мы зашли на территорию России. Мы показали, что русских можно бить и на их территории. То, что мы в первые дни взяли много пленных. То, что мы 7 месяцев удерживали значительную часть Курской области.

И Россия, несмотря на всю свою, казалось бы, мощь, ничего не могла сделать с этим. Мы показали всему миру, что можем воевать против России. Я думаю, что своим заходом в Курскую область мы подорвали миф о "второй армии в мире".

– Российская пропаганда на голубом глазу и вполне предсказуемо представляла участников Курской операции оккупантами.

– Это очень легко опровергнуть, к тому же факты говорят за себя. Во-первых, мы сразу говорили местным, что наше пребывание в Курской области – временное, что мы не собираемся никакую территорию присоединять к Украине. Мы сразу говорили о том, что мы бы не пошли в Курскую область РФ, если бы Россия не пошла бы в 2014-2022 годах на территорию Украины.

Мы не создавали никаких фильтрационных лагерей на подконтрольной нам части Курщины. А взаимоотношения с местными жителями я бы назвал соседством. Мы "не замечали" их, они старались не замечать нас.

Россияне занимались своими проблемами, мы занимались своими. Конечно, нам приходилось помогать местным, потому что когда ты с людьми видишься каждый день, ты априори начинаешь с ними разговаривать и взаимодействовать.

Там были пожилые люди, люди с хроническими, серьезными заболеваниями. И сам факт того, что они на протяжении семи месяцев получали квалифицированную медицинскую помощь, инсулин и другие специфические лекарства, является свидетелем того, что на подконтрольной нам части Курской области никакого "жесткого оккупационного режима" не было.

Помимо этого украинская комендатура помогала и с едой. Я думаю, что русские войска в некоторых домах, где живут местные жители, весьма удивляются наличию и количеству этой еды, которую Украина передавала и оставляла местным. Мы между собой шутили, что мы в ответе за тех, кого приручили.

Плюс ко всему в Судже многие разговаривают на украинском суржике, не было аканья, которое присуще центральным регионам России. И когда с тобой разговаривают на украинском суржике, ты не воспринимаешь их как русских и, следовательно, отношение к ним было намного мягче, нежели, возможно, было бы если мы контролировали другие регионы, которые более имеют российскую идентичность.

Поэтому я думаю, что все эти факторы говорят, что это была не оккупация, это был временный контроль.

– Мне сразу вспоминается, что творили российские оккупанты. В первые дни после их бегства из Бучи, Ирпеня я находилась там с нашими военными. И ко мне подошел дедушка с трясущимися руками, спросил, нет ли у меня необходимых ему лекарств. Оказалось, оккупанты забирали у пожилых людей последние, жизненные необходимые, таблетки. Все выгребли. Разница с отношением украинских защитников к жителям Курской области – колоссальная.

– Однозначно так.

– А когда вы вошли в Курскую область, было ли такое, что кто-то из местных резко высказывался? И какой там состав населения был на тот момент?

– Преимущественно там находились пожилые люди, но также куча всех других возрастов. В том числе и дети.

С нами разговаривали абсолютно адекватно, без страха. Те, кто были менее подвержены российской пропаганде, те нормально разговаривали. Естественно, мы видели, что часть людей конкретно опасается с нами общаться. Это люди, придерживающиеся нацистских пророссийских взглядов. Они просто живут в страхе своей пропаганды.

Для большинства местных это было просто необычно. Они нам говорили, что были в шоке от того, что их телевидение им рассказывало, мол, Украина везде проигрывает, "а тут мы просыпаемся и украинский танк едет по Судже".

Был такой эпизод, когда один человек пытался мне рассказать, что в Донецке "на самом деле был референдум". Они подвержены таким мифам. Считали, что в Курскую область зашло "много НАТовцев", но это оказалось не так (смеется. – Ред.).

Был еще забавный случай. Они нам говорили, что среди нас "много светлых людей". Мы поначалу восприняли это как комплимент, но оказалось, что это не потому что мы такие добрые и хорошие, а что… раса наша светлая.

Оказалось, на локальном уровне русское общество очень делится, внутри фрагментируется, на ненависть к представителям других, например, монголоидным расам. И среди нас они увидели минимальное количество кавказцев, других народностей, которые имеют раскосые глаза, Когда местные это рассказали, когда больше пояснили, я, если честно, ох*енел.

Еще один штрих. Местные активно сдавали тех, кто хорошо общался, поддерживал тесный контакт с кадыровцами. Типа, вон, пойдите туда посмотрите. Они прямо говорили о своей ненависти к "черным".

Негативно отзывались о кадыровцах. В том числе рассказывали, что те за пару дней до захода украинцев те газовали на машинах, танцевали лезгинку, приставали к девушкам, а потом в первых рядах сбежали.

Был еще такой эпизод, когда у меня начала отрастать борода, то стал немного походить на кавказца. Одна местная жительница так со смешком сказала,: мол, но вы же из Украины, а не с Кавказа? Говорю, я из Донецка. Шок (смеется. – Ред.).

Так что отношение россиян к другим, "не таким", национальностям подтверждалось неоднократно. Я очень много общался с местными, было интересно. И это дает мне основания полагать, что в российском обществе есть конкретные предпосылки к расовой ненависти. И мне кажется, что у них на этой почве вспыхнет, будет настоящее рубилово.

– Тем временем на помощь российским военным пришли северокорейцы. Что можешь сказать о об их подготовке? Дело в том, что вначале их высмеивали. Стоило ли недооценивать врага, по твоему мнению?

– Нет, не стоило, они дисциплинированные и, в отличие от русских, своих раненых реально не бросают. И они очень организованны.

Северокорейцы не были готовы к дронойовой войне, не понимали как с этим бороться, но они пытались, они искали выход – по их действия это было видно. И когда они так быстро начали трансформироваться и искать выход из той ситуации, в которой они оказались, это просто показало то, что этот враг достоин уважения. В отличие от россиян.

У КНДР хорошие солдаты, достаточно подготовленные, патриотные и которые друг за друга переживают как минимум.

– Но, к сожалению, они на стороне России, потому враг есть враг.

– Конечно.

– Несмотря на, казалось бы, бесконечный людской ресурс, российские войска оказались не способны быстро вернуть под свой контроль территорию Курской области, куда зашли наши военные. Как думаешь, почему так произошло?

– Сначала на Курщине стояли не лучшие их войска. Когда они стали сюда стягивать своих военных, у них не оставалось другого выбора, как просто закидывать нас "мясом". Бешеными штурмами.

И как показала Суджа, такой сценарий работает. Не быстро, но работает. Но рано или поздно они все равно окажутся в таком положении, что у них не будет кем фактически штурмовать.

И если россияне не будут менять такую тактику, то внутри их системы их ждут потрясения. Семь месяцев они атаковали, штурмовали. Мы видели их бешеные многочисленные атаки техникой и людьми. Они спешили как можно быстрее это сделать, а мы в свою очередь делали все, чтобы это время оттянуть.

Но когда их число стало совсем бешеным, и технические силы подвели определенные, то нам стало тяжело. И, тем не менее, с августа прошлого года "вторая армия в мире" не могла выбить со своей территории армию Украины – как они нас называют "страны 404".

Если они не могут семь месяцев выбить со своей территории армию "несуществующей страны", значит это многое говорит уже о российской – "второй в мире".