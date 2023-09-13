'Грязной бомбы' в Украине нет: в СБУ показали, как проводят рейды для проверки радиационной безопасности. Фото

Россия регулярно распространяет провокационные заявления о "грязной бомбе", которая якобы создана в Украине, и постоянно прибегает к ядерным угрозам. Поэтому в Украине периодически проводят рейды для проверки радиационной безопасности.

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За последнюю неделю в рамках таких рейдов контрразведка Службы безопасности Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны обследовали сотни мест массового скопления людей и объектов критической инфраструктуры, а также тысячи транспортных средств, которые российские диверсанты могли использовать для перевозки радиоактивных материалов. О ходе и результатах рейдов рассказали в СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности вместе с другими представителями Сил обороны осуществляет масштабные рейдовые проверки состояния радиационной безопасности по всей территории Украины. Такие меры обусловлены постоянными угрозами и провокациями со стороны Кремля по использованию "грязной бомбы". В результате комплексных отработок опасных радиоактивных материалов не обнаружено", – отмечено в сообщении.

В Службе рассказали, что за последнюю неделю в рамках рейдов были обследованы сотни мест массового пребывания людей и объектов критической инфраструктуры, а также тысячи транспортных средств, которые диверсанты России могли потенциально использовать для перевозки радиоактивных материалов.

Особое внимание силовики уделяли мониторингу блокпостов в прифронтовых и деоккупированных районах, пунктов пропуска через границу и т.д.

Регулярные рейды не только помогают избежать опасных провокаций со стороны государства-агрессора, но и помогают разным подразделениям Сил обороны отработать общие алгоритмы действий и механизмы оперативного реагирования на ядерные угрозы со стороны России.

Кроме сотрудников контрразведки СБУ в рейдах, были задействованы подразделения радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Напомним, обвинения в якобы подготовке теракта с "грязной бомбой" в адрес Украины Россия озвучивает регулярно. Такие заявления звучали из Москвы после подрыва оккупантами плотины Каховской ГЭС в июне текущего года. Тогда захватчики так пытались отвлечь внимание от собственного преступления.

Также к таким обвинениям Кремль прибегал на фоне провалов "второй армии мира" в войне. В частности, в государстве-агрессорце придумали, что с целью "продолжить работу над грязной ядерной бомбой" госинспекция ядерного регулирования нашего государства якобы отправила на переработку партию облученного топлива из Ривненской АЭС.