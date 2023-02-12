Гуменюк назвала главную цель террора врага в Николаевской области

Оккупационная армия страны-агрессора России продолжают обстреливать Николаевскую область Украины, чтобы помешать привлечению этого региона в "зерновой сделке". В частности, захватчики ведут обстрелы Очаковского района.

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Это делают россияне, которые находятся на Кинбурнской косе. Об этом в эфире национального телемарафона в воскресенье, 12 февраля, рассказала начальница пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Кинбурнский полуостров соединен с временно захваченной Россией частью Херсонской области. Скопление оккупантов находится в корне полуострова – только там российские военные чувствуют себя защищенно от ударов Вооруженных сил Украины.

В то же время, как отметила Гуменюк, иногда оккупанты разворачивают свои позиции на другом краю косы и оттуда обстреливают Очаков и Очаковский район. Они действуют точечно и быстро убегают с этого места.

По словам представительницы ОК "Юг", российская армия организовала террор в Черном море, чтобы исключить Николаевщину из "зернового соглашения". Оккупанты уничтожают инфраструктуру региона, чтобы оставить местных жителей без удобств.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия системно тормозит проведение инспекций судов, двигающихся по "зерновому коридору". Им приходится ждать своей очереди в среднем больше месяца, рассказали в Администрации морских портов Украины.