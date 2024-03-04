Гуменюк объяснила, почему оккупанты активизировали использование ракет Х-31П после потери А50

После потери очередного самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А50 российская террористическая армия начала чаще атаковать Украину ракетами Х-31П. С помощью этого вооружения враг осуществляет разведывательные действия по поиску систем ПВО и радиолокационных станций.

Также частое применение Х-31П может свидетельствовать о том, что у россиян не хватает разведывательных данных. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, после уничтожения самолета А50 противник интенсифицировал использование противорадиолокационных ракет Х-31П. На разных направлениях оккупанты пытаются проверять этой ракетой расположение систем противовоздушной обороны и РЛС.

Кроме того, Гуменюк подчеркнула, что сейчас на южном направлении враг не имеет возможности приближаться к линии фронта для пуска управляемых авиабомб, поэтому делает упор на ракеты.

"Ракета Х-31П – это противолокационная ракета, которая направлена на поиски систем ПВО, радиолокационных станций. Именно такая ракета в свое время попала в иностранное судно, заходившее в порт. Там тоже есть радиолокационная система, и соответственно ракета попала в свою ловушку", – сказала Гуменюк.

В ОК "Юг" отметили, что украинские военнослужащие разными методами противодействуют ракетным обстрелам. Однако Гуменюк добавила, что кроме авиационных ракет россияне часто применяют баллистические. В частности, вечером 3 марта удар такой ракетой был нанесен по Николаевской области.

"Из Крыма применяется баллистика и бьет она по тем территориям, которые не относятся непосредственно к прифронтовым, а уже глубже и дальше. Это намерение врага держать под террором и давлением украинскую территорию", – заявила Гуменюк.

Напомним, днем 3 марта российские террористы запустили ракету в направлении Одесской области. Борт тактической авиации совершил пуск ракеты Х-31П. В Силах обороны отметили, что ракета утратила боевую способность над морем.

Ранее сообщалост, что после потери второго самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50 Россия, вероятно, остановила их полеты. Это будет продолжаться до тех пор, пока внутренние расследования террористов не выявят причины, повлекшие неэффективность защиты этих самолетов.

Как сообщал OBOZ.UA, перед началом полномасштабной войны в РФ было всего девять самолетов-разведчиков: три А-50 и шесть А-50У. Оккупанты используют их в качестве корректировщиков при массированных обстрелах Украины, один такой самолет стоит не менее $330 млн.

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