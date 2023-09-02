Гуменюк объяснила, почему оккупанты 'накручивают' ситуацию с Крымским мостом

Сегодня ночью оккупанты снова пожаловались на якобы ночную атаку на Крымский мост. В то же время спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что захватчики намеренно "накручивают" ситуацию с Крымским мостом.

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Об этом она сказала в эфире телемарафона "Единые новости". Захватчики продолжают поддерживать напряженность вокруг Керченского моста в Крыму, поскольку Кремлю нужно каким-то образом обосновывать то, что этот объект не используется в полном объеме.

Поэтому 2 сентября оккупанты снова заявили об атаке беспилотников на мост. В то же время спикер отметила, что обвинения россиян необоснованны, поскольку их действия противоречат их же заявлениям. Ведь раньше в России заявляли о создании мощных оборонительных структур вокруг Крымского моста в виде соединенных паромов, соединенных сетками, которые должны были помешать проникновению беспилотников на мост.

"То, что они каждый раз пытаются напрягать ситуацию вокруг этой конструкции, это как раз их тактика. Им каким-то образом нужно оправдывать, почему нет возможности использовать этот объект транспортной инфраструктуры" – отметила пресс-секретарь.

По словам Гуменюк, у оккупантов должны были состояться поставки резервов и пополнение запасов через этот мост, однако поступления были значительно меньше, чем хотели захватчики. Поэтому они принимают различные меры, чтобы оправдать это, например, объявляют обучение, ограничивают движение по мосту и подтапливают паромы возле него.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 2 сентября пожаловались на ночную атаку на Крымский мост. По версии минобороны государства-агрессорки, ночью оккупанты уничтожили три морских дрона в акватории Черного моря.

Напомним, что генерал-лейтенант Игорь Романенко объяснил, что значит для Путина уничтожение Крымского моста. Он отметил, что не стоит путать уничтожение моста с отвоеванием полуострова Крым. Поскольку Керченский мост важен как средство.