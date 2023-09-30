Гуменюк: Силы обороны отражают до 80% российских атак

Украинские силы обороны отражают 70-80% российских ударов. В то же время оккупанты применят большое количество атак, чтобы истощить системы ПВО и пытаются максимально запутано прокладывать маршруты для ударов.

Об этом в телемарафоне сообщила руководитель объединенного прессцентра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Подход российских войск к атакам на Украину достаточно комплексный. Также оккупанты имеют свои приоритеты в отношении определенных регионов.

Так, в ночь на 30 сентября оккупанты совершили еще одну мощную атаку по территории Украины. Вражеские беспилотники вылетели из крымского мыса Чауда. В этот раз оккупанты пытались максимально усложнить определение маршрутов своих дронов.

Как отметила пресс-секретарь, прежде всего, россиян интересует припортовая инфраструктура и зерновые хранилища – все, что может быть использовано в рамках зерновой инициативы. Поскольку Россию раздражает то, что Украина, несмотря на прекращение зернового договора, продолжает транспортировать зерно из портов.

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Враг также сосредотачивает свое внимание на объектах критической инфраструктуры, которые имеют важное значение не только для энергетики, но и других сфер, обеспечивающих экономику регионов соответствующими ресурсами.

"Там, где регион в условиях войны продолжает держаться в экономическом смысле и поддерживать население", – рассказала Гуменюк.

Она также отметила, что во время своих атак враг применяет разную тактику и уловки. В частности оккупанты применяют сложное маневрирование изменяя маршрут, используют особенности ландшафта, когда враждебная цель исчезает из зоны восприятия, а затем резко появляются.

"Но в любом случае уровень нашего противодействия не менее 50%. Это уже высокий показатель. Понятно, что всем хочется 100% отражения атак врага, но надо отдавать себе отчет, что враг применяет огромное количество оружия с очень сложными тактическими маневрами", – сказала Гуменюк.

Она отметила, что противовоздушная оборона Украины достаточно гибкая и способна отражать до 80% враждебных целей. Украинские военные постоянно проводят анализ тактики противника.

"Мы можем демонстрировать соотношение 70-80% отражения российских атак. К сожалению, попадания происходят, и это понятно, но именно на это враг делает ставку, когда применяет такое большое количество и плотность атак для того, чтобы истощить системы ПВО и найти обходные пути, которые дают возможность попасть", – отметила спикер.

Напомним, что ночью 30 сентября государство-террорист Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами-камикадзе типа Shahed. В южных регионах нашей страны силы противовоздушной обороны уничтожили 30 вражеских БПЛА.

Также утром 30 сентября в Запорожье были слышны взрывы. Они раздались во время воздушной тревоги. Для Запорожья и области была объявлена баллистическая угроза.