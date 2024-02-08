ГУР осуществило новую кибератаку на РФ: у оккупантов случился масштабный сбой программы управления дронами

Украинские разведчики совершили масштабную кибератаку на вражескую программу управления дронами. Данное программное обеспечение захватчики используют для перепрошивки дронов DJI под нужды боевых действий.

После кибератаки все ПО распознается как "чужое" и отказывает путинским террористам в доступе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины.

После работы украинских киберспециалистов российские оккупанты начали массово жаловаться на массовый сбой программы управления дронами. В ГУР объяснили, что программное обеспечение позволяет вражеским операторам дронов настраивать пульты управления и создавать новые, захватывать видео и передавать картинку на командный пункт, а также управлять дроном напрямую с компьютера.

Стоит отметить, что через веб-серверы указанный российский софт обеспечивает функционирование системы "свой-чужой". В результате кибератаки серверы перестали работать, так что все программное обеспечение распознается как "чужое" и отказывает россиянам в доступе.

"Без доступа к серверам, а следовательно – к системе, управление беспилотниками с пультов, вероятно, невозможно. Сейчас противник пытается всячески решить проблему, в том числе путем перехода в ручной режим управления", – говорится в сообщении.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в нашем государстве в скором времени могут создать должность кибердипломата. Во многих странах мира уже работают такие специалисты.

Ранее сообщалось, что кибератака Главного управления разведки Украины "положила" сервер спецсвязи министерства обороны России. В результате кибератаки прекращен обмен информацией между подразделениями российского ведомства.

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