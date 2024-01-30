Хакеры ГУР 'положили' сервер спецсвязи Минобороны РФ и обнародовали секретные документы. Фото

Кибератака Главного управления разведки Украины "положила" сервер спецсвязи министерства обороны России. В результате кибератаки прекращен обмен информацией между подразделениями российского ведомства.

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Об этом информирует прессслужба ГУР в Telegram. Отмечается, что операцию провели специалисты украинской разведки.

"30 января 2024 года в результате кибератаки "лег" сервер спецсвязи министерства обороны государства-агрессора России, расположенный в Москве", – говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что программное обеспечение на сервере утверждалось ФСБ РФ как соответствующее госстандартам защиты информации, и поэтому его устанавливали на стратегических и военных объектах государственного сектора России.

В ГУР отметили, что кибероперация до сих пор продолжается.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в России начались массовые сбои в работе чисто российского сегмента интернета. Пользователи крупнейших сервисов жалуются на проблемы доступа к ряду сайтов и услуг.

Как стало известно, начиная с 25 января, российские мобильные операторы по приказу государственных органов начали отключать сети связи 4G. Это делается для того, чтобы могли работать системы радиоэлектронной борьбы, которые Россия разворачивает в своем глубоком тылу для противодействия ударам украинских беспилотников.

Напомним, что Украина изменила стратегию войны против России и открыла второй фронт. В настоящее время боевые действия происходят не только непосредственно на линии столкновения, но и на территории РФ.

24 января в российском городе Туапсе в Краснодарском крае раздалась серия взрывов. После них вспыхнул мощный пожар на входящем в состав нефтяной компании "Роснефть" местном нефтеперерабатывающем заводе.

Ночью 24 января произошла атака дронов на Орел в России. В результате налета повреждено несколько домов в Северном и Железнодорожном районах города.

До этого в ночь на 21 января беспилотники атаковали нефтяной терминал морского порта Усть-Луга под Санкт-Петербургом. Эта атака проводилась в рамках спецоперации СБУ. Поражение нефтяного терминала, поставлявшего топливо, в том числе и российской армии, усложнит его логистику для захватчиков.

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