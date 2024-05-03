ГУР проводит масштабную кибератаку на Татарстан: под прицелом 'Алабуга', где размещены важные предприятия ОПК

Главное управление разведки Министерства обороны Украины устроило масштабную кибератаку на Татарстан. Под ударом оказались интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в регионе РФ.

Главной целью атаки стали сети связи в так называемой экономической зоне "Алабуга", где расположен ряд предприятий российского ОПК, в частности, там собирают иранские дроны-камикадзе. Об этом OBOZ.UA сообщили источники в разведке.

Масштабная кибератака на сети связи в основной экономической зоне "Алабуга" началась 3 мая. Объект для нее был выбран не случайно: в "Алабуге" размещено более 30 производств, в том числе важные предприятия ОПК.

Эта основная экономическая зона приносит государству-агрессору 59% совокупной выручки и 34% налоговых сборов от всех ОЭЗ страны.

Напомним, 2 апреля российские СМИ пожаловались, что в российском Татарстане прогремели взрывы. Пропагандисты заверили, что предприятия в Елабуге и Нижнекамске якобы атаковали украинские БПЛА.

В тот день под ударом в ОЭЗ "Алабуга" оказались нефтеперерабатывающий завод "Елаз-Нефтепродукт" и завод, где собирают "Шахеды".

Россияне заявили, что нефтеперерабатывающий завод в Татарстане атаковал украинский дрон UJ-22 Airborne. Этот БПЛА является разработкой украинской компании Ukrjet. Однако, согласно характеристикам этого БПЛА, максимальная дальность его полета составляет до 800 км, а расстояние от границы Украины до Елабуги – не менее 1200 км.

В то же время журналисты Forbes предположили, что атака была совершена переработанным самолетом Cessna, который может нести 500 кг полезного груза.

Между тем в ISW пришли к выводу, что украинские удары по ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане стали переломными и показали способность нашего государства доставать вражеские цели на больших расстояниях в глубоком российском тылу. Это необходимый компонент украинской кампании по разрушению отраслей, поддерживающих российскую армию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!