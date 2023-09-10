ГУР: РФ развернула 46 "Искандеров" вдоль границы с Украиной

Украинской разведке известно о 46 установках российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", развернутых агрессором недалеко от границы с Украиной. Войска государства-террориста периодически наносят удары по нашей территории этими ракетами.

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Соответствующее заявление на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES) сделал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий. Его цитирует "Интерфакс-Украина".

"РФ вдоль границы с Украиной на сегодняшний день развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер". Именно этим комплексом [8 сентября] наносились удары. И баллистическими ракетами, и крылатыми ракетами из комплекса "Искандер". Таким образом, идет методическое уничтожение прежде гражданских объектов нашего государства", – отметил сотрудник ГУР МО.

Он добавил, что оккупанты активно применяют авиацию, хотя и опасаются украинской противовоздушной обороны.

Нашу ПВО Скибицкий назвал эффективной, поскольку уничтожается значительный процент ракет и дронов, которые враг направляет на наши гражданские и военные объекты.

"Мы благодарим наших партнеров за те новейшие средства вооружения, которые предоставлены нашему государству. И они эффективны, они позволяют защищать наше государство", – добавил сотрудник разведки.

Основные характеристики "Искандеров"

ОТРК "Искандер" объединяет такие подвиды, как "Искандер", "Искандер-М", "Искандер-К" и "Искандер-Э".

"Искандер-М" – это российский комплекс с квазибалистическими ракетами 9М723,. Масса таких ракет – 3,8 тонны, боевой части – 480 кг. Длина ракеты – 7,2 м, диаметр – 920 мм. Максимальная высота траектории – 50 км. Минимальная дальность поражения – 50 км.

Боевые части могут быть кассетными, осколочно-фугасными, термобарическими. Все они наносят огромный ущерб, либо "засеивая" суббоеприпасами площадь, эквивалентную двум футбольным полям, либо оставляя после себя воронку глубиной в 8-10 метров, либо сжигая все живое без шанса на спасение в диаметре более 60 метров.

Перехватить "Искандер" сложно в частности потому, что ракета маневрирует перед ударом и сбрасывает ложные цели.

Как писал OBOZREVATEL, на форуме YES Вадим Скибицкий также заявил, что российская армия атакует Украину вооружением, которое недавно было изготовлено на предприятиях ВПК РФ

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