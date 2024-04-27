ГУР ударило по новейшей радиолокационной станции РФ 'Подлет' за 5 миллионов долларов. Видео

Украинские военные нанесли удар по одной из современных российских радиолокационных станций "Подлет", стоимость которой превышает 5 миллионов долларов. Операцию провели совместно военнослужащие ГУР "Гуси-9" и 15-й отдельной бригады радиоэлектронной борьбы "Черный лес".

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Главного управления разведки МО Украины. Защитники обнаружили и поразили радиолокационную станцию 48Я6 К-1 "Подлет", в частности, была атакована антенно-фидерная установка и дизельная станция, что питала комплекс.

РЛС "Подлет", которая является сравнительно новой российской военной разработкой, введена в эксплуатацию с 2015 года, стоит более 700 млн рублей или более 5 млн долларов.

Эта станция использовалась противником для обнаружения и передачи координат целей зенитно-ракетным комплексам С-300 и С-400.

Ранее сообщалось, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины уничтожило российский вертолет Ка-32 на аэродроме "Остафьево" в Москве. Оккупанты использовали его для обеспечения логистических потребностей и эвакуационных операций своей армии.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины в течение суток 26 апреля на линии фронта отминусовали 1124 российских оккупантов. Уничтожена также 131 единица вражеской техники и вооружений.

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