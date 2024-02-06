Хакеры взломали почтовые серверы иранского производителя оружия и выяснили, сколько стоит Shahed-136 для России: все подробности

Хакерская группировка Prana Network взломала почтовые серверы иранской компании IRGC Sahara Thunder. Таким образом киберспециалисты получили данные о производстве ударных беспилотников Shahed-136 для России, переговорном процессе и стоимости дронов.

Всю полученную информацию обнародовали на сайте ICNA. В документах тип продукта прямо не называется, однако все дроны там проходят под кодовым названием "моторная лодка типа Dolphin 632".

Согласно полученным данным, в 2022 году Россия планировала выпустить 6000 иранских беспилотников в течение 2,5 лет. Иран хотел 375 тысяч долларов за один БПЛА. Но в конце концов России удалось сбить цену:

– 193 тысячи долларов – при заказе от 6000 единиц;

– 290 тысяч долларов – при заказе 2000 единиц.

Общая цена контракта на производство, включая передачу технологий, оборудование, 6000 комплектов БПЛА, программного обеспечения, составляет 1 млрд 750 млн долларов. Также согласно документам, по крайней мере, частично Россия оплатила его золотом.

Напомним, Россия наладила производство иранских дронов-камикадзе типа Shahed. Модификацию этих иранских беспилотников с реактивным двигателем оккупанты продвигают на мировом рынке вооружений как собственную разработку. Цену за чужое изобретение россияне назначили в размере от 1,4 млн долларов за один дрон.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Эксперт в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов сообщил, что российская террористическая армия снова изменила тактику применения ударных дронов-камикадзе типа Shahed. В частности, враг теперь более внимательно продумывает маршруты полета БПЛА, что позволяет захватчикам обходить потенциальные точки расположения мобильных огневых групп.

– США ввели санкции против компаний, поставляющих материалы и чувствительные технологии для программ Ирана по баллистическим ракетам и беспилотникам. В частности, речь идет и о БПЛА типа Shahed, которыми войска РФ ежедневно атакуют города Украины.

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