Российская террористическая армия в очередной раз изменила тактику применения ударных дронов-камикадзе типа Shahed. В частности, враг теперь тщательнее продумывает маршруты полета БПЛА.

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Такой подход позволяет захватчикам обходить потенциальные точки расположения мобильных огневых групп. Об этом в Telegram заявил эксперт в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов ("Флэш").

По его словам, именно с этим связано уменьшение количества сбитых "Шахедов". Эксперт заявил, что россияне больше года применяли эти дроны совершенно бездарно. Однако сейчас, утверждает Бескрестнов, враг изменил тактику во время атак.

"Сейчас они используют все возможности этого БПЛА, выстраивая сложные и продуманные маршруты полета. Они учитывают высоты и коридоры, разведывательные сведения о нашем ППО, обходят потенциальные точки расположения мобильных групп", – заявил эксперт.

Также он добавил, что БПЛА строят сложные маршруты, избегая кучности в полете. При этом враг пытается чаще атаковать незащищенные территории, изменяя курс и высоту полета дронов.

Кроме того, эксперт добавил, что сложные погодные условия препятствуют работе мобильных огневых групп.

Напомним, в ночь на 3 февраля российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Всего враг запустил по украинским городам и селам 14 "Шахедов". Силы ПВО уничтожили девять из них, однако есть прилеты.

Ранее сообщалось, что ночью 3 февраля российская террористическая армия в очередной раз атаковала Днепропетровскую область ударными дронами-камикадзе типа Shahed. Часть БПЛА было уничтожено силами противовоздушной обороны. В то же время в регионе зафиксированы несколько попаданий.

Как сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия регулярно атакует Украину ударными дронами-камикадзе типа Shahed. Причем зачастую враг запускает десятки дронов, но иногда ограничивается несколькими БПЛА. По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, это не говорит о том, что россияне испытывают нехватку дронов.

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