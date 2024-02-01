Как разведывательная мишень: Игнат объяснил, почему Россия иногда запускает по Украине лишь несколько 'Шахедов' и есть ли нехватка дронов у агрессора

Российская террористическая армия регулярно атакует Украину ударными дронами-камикадзе типа Shahed. При чем зачастую враг запускает десятки дронов, но иногда ограничивается несколькими БПЛА.

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По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, это не говорит о том, что россияне испытывают нехватку дронов. Враг может использовать несколько БПЛА в качестве разведывательной мишени. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

Игнат подчеркнул, что использование российскими оккупантами небольшого количества дронов не свидетельствуют, что враг испытывает нехватку ударных БПЛА. Он напомнил, что в течение месяца захватчики могут использовать до полутысячи дронов.

"Это абсолютно ни о чем не говорит, это однозначно. Нельзя утверждать, что не хватает. Как может не хватать, если в сентябре было 500, потом снова сотни каждого месяца применяют", – заявил Игнат.

Также он отметил, что в новогоднюю ночь путинские террористы ударили по Украине почти сотней дронов. Однако большинство БПЛА были уничтожены силами противовоздушной обороны.

В то же время Игнат объяснил, что иногда оккупанты могут запустить всего несколько БПЛА. Делается это с целью разведать украинскую ПВО.

"Сегодня решили четыре применить. Иногда даже бывает, что один-два применяют ночью, чтобы проверить нашу способность. Запускают их в качестве разведывательной мишени для того, чтобы увидеть, как мы будем реагировать на ту или иную угрозу", – объяснил Игнат.

Напомним, силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 1 февраля сбили два из четырех дронов-камикадзе типа Shahed, которыми атаковала Россия. Некоторые беспилотники привели к прилетам на Харьковщине.

Ранее сообщалось, что 31 января страна-агрессор Россия атаковала дронами-камикадзе типа Shahed Харьков – в городе есть прилет в гражданскую инфраструктуру. В то же время по поселку Великий Бурлук россияне били КАБами – из-за попадания в больницу пострадали четыре человека.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабной войны Россия запустила по Украине почти 4,5 тысячи "Шахедов". Оккупанты постоянно атакуют с неба объекты гражданской и критической инфраструктуры, пытаясь парализовать жизнь украинцев.

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