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Россия продвигает на рынки вооружений реактивные "Шахеды" как свою разработку: сколько они стоят. Фото

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
2,4 т.
Россия продвигает на рынки вооружений реактивные 'Шахеды' как свою разработку: сколько они стоят. Фото

В России наладили производство иранских дронов-камикадзе типа Shahed. При этом модификацию этих иранских беспилотников с реактивным двигателем оккупанты продвигают на мировом рынке вооружений как собственную разработку, в частности, брошюры с соответствующим содержанием заметили на проходящей в Саудовской Аравии выставке World Defence Show 2024.

При этом цену за чужое изобретение россияне установили вовсе не "бюджетную": от 1,4 млн долларов за один дрон. Об этом пишет военный портал Defense Express.

Россия продвигает на рынки вооружений реактивные "Шахеды" как свою разработку: сколько они стоят. Фото

Издание напомнило, что по оценкам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на территории РФ работают по меньшей мере две линии по производству иранских дронов-камикадзе. Эти мощности позволяют россиянам собирать до 350 БпЛА в месяц. Однако производство ограничено только планерами, а на полный цикл захватчики рассчитывают выйти к 2026 году.

Однако уже сейчас россияне продвигают на мировом рынке реактивные "Шахеды" как собственную, российскую разработку. На выставке World Defence Show 2024 демонстрируют соответствующие брошюры.

В этих брошюрах россияне рекламируют ударный дрон МС 236 (Shahed-236) с оптико-электронной системой наведения (в брошюре это названо "селекцией цели оператором") и двигателем внутреннего сгорания. Представители государства-агрессора уверяют, что эти БПЛА способны пролететь около 2 тысяч км на высоте до 4,5 тыс. м. Скорость дрона составляет 170 км/ч, в воздухе он может провести до 12 часов.

Максимальная взлетная масса "Шахеда" указана на уровне 250 кг, одну пятую из них – 50 кг – занимает боевая часть.

Россия продвигает на рынки вооружений реактивные "Шахеды" как свою разработку: сколько они стоят. Фото

Еще один дрон-камикадзе, продвигаемый россиянами, они назвали МС 237 (название оригинала – Shahed-238). Он оснащен турбореактивным двигателем и наведением по координатам. Из максимальной взлетной массы в 370 кг боевая часть, как и у предыдущего дрона, составляет 50 кг. В то же время скорость значительно выше: 600 км/ч. Заявленная дальность полета составляет 1000 км на высоте до 9000 км.

"Далее начинаются интересные нюансы – назначение дрона указано как "камикадзе", и рашисты демонстрируют два сценария его использования. Первый – "отпугивание БПЛА недружественных стран от границ РФ". Как именно реализовано это "отпугивание" – остается тайной, на своих "бумажках" враг демонстрирует нечто похожее на то, что их МС 237 якобы будет сбивать MQ-9 Reaper", – проанализировали брошюру оккупантов эксперты Defense Express.

Также россияне отмечают, что эти "российские" дроны-камикадзе оправдают себя в реализации задачи по раскрытию местоположений систем ПВО противника. В качестве "аргументов" они приводят тот факт, что эти БПЛА очень громки в работе. Шум в сочетании с высокой скоростью и тем, что, по мнению россиян, такой дрон "похож на истребитель по звуку и форме", позволит, как утверждают авторы брошюры, выманивать позиции ЗРК типа Patriot. Еще один плюс – то, что ракеты, которыми будут сбивать беспилотники, стоят несколько миллионов долларов за одну.

Россия продвигает на рынки вооружений реактивные "Шахеды" как свою разработку: сколько они стоят. Фото

"Правда, цену самого МС 237 или Shahed 238 никак нельзя назвать бюджетной — рашисты "рисуют", что один беспилотник стоит аж 1,4 млн долларов, мобильный пункт управления — 3,75 млн долларов. Этот факт по сути перечеркивает концепцию таких беспилотников, которые должны быть максимально дешевыми, а стоимость в полтора миллиона долларов достаточно высока, и тем более, что не всегда для уничтожения таких БПЛА используются именно дорогие зенитные ракеты (а недавно появилась информация, что у ВСУ есть собственные разработки, которые могут как отклонять БПЛА от цели, так и приземлять, – резюмировали в Defense Express.

Напомним, о том, что в России начали устанавливать на "Шахеды" реактивные двигатели, стало известно еще в декабре. А 9 января стало известно, что на территории Украины сбили первый Shahed-238 с реактивным двигателем: ему удалось пролететь внутрь страны.

По словам представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, этот беспилотник фактически является миникрилатой ракетой с небольшой боевой частью. Он вряд ли заменит обычные "Шахеды". Как заметил Игнат, можно сбивать реактивные "Шахеды" из ПЗРК, зенитных пушек и ракет.

Ранее в Defense Express рассказали, что ВСУ уже имеет действенное дальнобойное оружие, способное обходить систему противовоздушной обороны на территории РФ. Об этом свидетельствуют последние удары по российским объектам в Ленинградской, Тульской областях и другим местам в российском тылу, где в последнее время наблюдалась "бавовна". Так что, констатировали эксперты, сейчас война переходит на другой этап.

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