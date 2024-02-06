Россия продвигает на рынки вооружений реактивные 'Шахеды' как свою разработку: сколько они стоят. Фото

В России наладили производство иранских дронов-камикадзе типа Shahed. При этом модификацию этих иранских беспилотников с реактивным двигателем оккупанты продвигают на мировом рынке вооружений как собственную разработку, в частности, брошюры с соответствующим содержанием заметили на проходящей в Саудовской Аравии выставке World Defence Show 2024.

При этом цену за чужое изобретение россияне установили вовсе не "бюджетную": от 1,4 млн долларов за один дрон. Об этом пишет военный портал Defense Express.

Издание напомнило, что по оценкам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на территории РФ работают по меньшей мере две линии по производству иранских дронов-камикадзе. Эти мощности позволяют россиянам собирать до 350 БпЛА в месяц. Однако производство ограничено только планерами, а на полный цикл захватчики рассчитывают выйти к 2026 году.

Однако уже сейчас россияне продвигают на мировом рынке реактивные "Шахеды" как собственную, российскую разработку. На выставке World Defence Show 2024 демонстрируют соответствующие брошюры.

В этих брошюрах россияне рекламируют ударный дрон МС 236 (Shahed-236) с оптико-электронной системой наведения (в брошюре это названо "селекцией цели оператором") и двигателем внутреннего сгорания. Представители государства-агрессора уверяют, что эти БПЛА способны пролететь около 2 тысяч км на высоте до 4,5 тыс. м. Скорость дрона составляет 170 км/ч, в воздухе он может провести до 12 часов.

Максимальная взлетная масса "Шахеда" указана на уровне 250 кг, одну пятую из них – 50 кг – занимает боевая часть.

Еще один дрон-камикадзе, продвигаемый россиянами, они назвали МС 237 (название оригинала – Shahed-238). Он оснащен турбореактивным двигателем и наведением по координатам. Из максимальной взлетной массы в 370 кг боевая часть, как и у предыдущего дрона, составляет 50 кг. В то же время скорость значительно выше: 600 км/ч. Заявленная дальность полета составляет 1000 км на высоте до 9000 км.

"Далее начинаются интересные нюансы – назначение дрона указано как "камикадзе", и рашисты демонстрируют два сценария его использования. Первый – "отпугивание БПЛА недружественных стран от границ РФ". Как именно реализовано это "отпугивание" – остается тайной, на своих "бумажках" враг демонстрирует нечто похожее на то, что их МС 237 якобы будет сбивать MQ-9 Reaper", – проанализировали брошюру оккупантов эксперты Defense Express.

Также россияне отмечают, что эти "российские" дроны-камикадзе оправдают себя в реализации задачи по раскрытию местоположений систем ПВО противника. В качестве "аргументов" они приводят тот факт, что эти БПЛА очень громки в работе. Шум в сочетании с высокой скоростью и тем, что, по мнению россиян, такой дрон "похож на истребитель по звуку и форме", позволит, как утверждают авторы брошюры, выманивать позиции ЗРК типа Patriot. Еще один плюс – то, что ракеты, которыми будут сбивать беспилотники, стоят несколько миллионов долларов за одну.

"Правда, цену самого МС 237 или Shahed 238 никак нельзя назвать бюджетной — рашисты "рисуют", что один беспилотник стоит аж 1,4 млн долларов, мобильный пункт управления — 3,75 млн долларов. Этот факт по сути перечеркивает концепцию таких беспилотников, которые должны быть максимально дешевыми, а стоимость в полтора миллиона долларов достаточно высока, и тем более, что не всегда для уничтожения таких БПЛА используются именно дорогие зенитные ракеты (а недавно появилась информация, что у ВСУ есть собственные разработки, которые могут как отклонять БПЛА от цели, так и приземлять, – резюмировали в Defense Express.

Напомним, о том, что в России начали устанавливать на "Шахеды" реактивные двигатели, стало известно еще в декабре. А 9 января стало известно, что на территории Украины сбили первый Shahed-238 с реактивным двигателем: ему удалось пролететь внутрь страны.

По словам представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, этот беспилотник фактически является миникрилатой ракетой с небольшой боевой частью. Он вряд ли заменит обычные "Шахеды". Как заметил Игнат, можно сбивать реактивные "Шахеды" из ПЗРК, зенитных пушек и ракет.

Ранее в Defense Express рассказали, что ВСУ уже имеет действенное дальнобойное оружие, способное обходить систему противовоздушной обороны на территории РФ. Об этом свидетельствуют последние удары по российским объектам в Ленинградской, Тульской областях и другим местам в российском тылу, где в последнее время наблюдалась "бавовна". Так что, констатировали эксперты, сейчас война переходит на другой этап.