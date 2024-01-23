ВСУ уже имеют действенное дальнобойное оружие, война переходит на другой этап – Defense Express

У Сил обороны Украины, вероятно, появилось на вооружении действенное дальнобойное вооружение, которое может обходить систему противовоздушной обороны на территории страны-агрессора России. Об этом свидетельствуют последние удары по российским объектам в Ленинградской и Тульской области.

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Об этом сказал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире канала "Эспрессо" в понедельник, 22 января. По словам эксперта, война переходит на другой этап ведения боевых действий.

"Следует отметить, что расстояние до цели по прямой составляет от 700 до 900 км. Для того чтобы обойти узлы российской ПВО и различные угрожающие направления, подобная траектория должна составлять где-то 1200 км. Это говорит о том, что у нас есть такие дальнобойные средства, и то, что они могут обходить системы ПВО России и поражать запланированные объекты противника", – пояснил Рябых.

Он добавил, что речь идет про поражение объектов энергетической инфраструктуры на территории страны-агрессора, которые используются для обеспечения своих оккупационных войск горюче-смазочными материалами и ведения экономической деятельности.

"Со всех стороны это показывает, что мы оказались на другом этапе ведения боевых действий. Россияне, которые обожают фюрера, который засел в Кремле и его политику захвата чужих территорий, уже могут наблюдать за результатом его политики непосредственно из своих окон, причем далеко от линии фронта", – отметил эксперт.

Напомним, что в ночь с 20 на 21 января "бавовна" от украинских дронов посетила завод "Щегловский вал" в городе Тула, а также завод и газовый терминал "Новатека" вблизи порта Усть-Луга Ленинградской области РФ.

Завод в Туле производит ЗРК "Панцирь-С" и "Панцирь-С1", а предприятие в Усть-Луге перерабатывает стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нефть, дизельное топливо, керосин и военно-морское топливо.

В то же время власти страны-агрессора ранее заявляли о якобы отражении еще нескольких атак, но в Украине подтвердили, что 18 января были нанесены успешные удары дронами по нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге, а 19 января – по нефтебазе в Клинцах Брянской области и пороховому заводу в Тамбовской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны заявили, что удары БПЛА по военным целям в Ленинградской и Тульской областях России доказали, что страна плохо прикрыта ПВО. Аналитики считают, что повторные удары и вовсе могут вывести из строя российские системы ПВО малой дальности.

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