Халява закончилась: оккупант с ругательствами пожаловался на бесчеловечное командование ВС РФ. Видео

Даже захватчики, которые сейчас не находятся на войне в Украине, крайне недовольны отношением командования к солдатам. Об этом свидетельствует очередной перехват, который показало Главное управление разведки Минобороны Украины.

В перехвате разговор оккупанта со штатской. В ГУР отметили, что захватчик находится на грайворонском направлении, то есть в Белгородской области РФ.

Россиянин настолько прекрасно владеет "великим и могучим", что иногда даже составляет целые предложения без брани. Однако понять его нетрудно: оккупант жалуется на отсутствие человечности у его командиров. И уточняет, что так не только у него, а везде в армии РФ.

"В Дози тоже, у него все, халява закончилась. Х*й, а не отпуск ему. Я говорю, чего ты, в конце мая, пойдешь в отпуск новый, у тебя же три месяца, ну, уже заканчиваются. Он говорит, что х*й, скорее всего, ну большая будет... 90 процентов, что них*я. Я говорю, что у вас же договоренность. Он говорит, что ему, всем пох*й. Одни пиз*оболы и карьеристы, говорит, все ж*пу лижут", – жалуется захватчик, вероятно, своей девушке.

"Вообще, я тебе говорю, представляешь, сколько таких? Бл*дь, ну вообще у*баны. Просто конченые нах*й. Уж казалось бы нечему удивляться, да? .Них*я. Ну, начиная с майора, я думаю, уже все. Человечность заканчивается. А то и с капитана, бл*дь", – рассказывает россиянин.

Но похоже, что столь ярко изображенная им картина кажется оккупанту вполне нормальной. И описание ситуации он завершает смехом.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Белгородской области РФ власти запрещали жителям региона выходить на улицы. Запрет объяснялся "инаугурацией" российского диктатора и возможными по этому поводу ударами ВСУ по области.

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