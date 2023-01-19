Ходжес намекнул, что ВСУ могут устроить новую "бавовну" на Крымском мосту
Бомбы малого диаметра наземного запуска GLSDB могли бы сделать менее безопасной ситуацию для военных РФ, которые засели на временно оккупированных территориях Украины. В частности, для оккупантов в Крыму, где до сих пор идет ремонт подбитого в октябре Керченского моста.
Об этом заявил в Twitter экс-командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес. Он сделал акцент на том, как новая военная техника поможет Украине бороться с агрессором.
"Жизнь вот-вот станет очень неудобной для российского флота, авиации и грузчиков боеприпасов в Крыму, вдоль "сухопутного моста"... и, надеюсь, скоро для ремонтных бригад на Керченском мосту", – написал военный.
Ходжес намекнул на "бавовну" на Крымском мосту и в этом контексте он упомянул именно бомбы GLSDB. Это компактные высокоточные боеприпасы, практически – крылатые бомбы.
Они были созданы компанией совместно с SAAB и состоят в разработке с 2019 года. GLSDB объединяет авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26. Боеприпас может поражать цели на расстоянии 150 км.
Для наведения на цель оружие использует глобальную систему позиционирования (GPS) и инерциальную навигационную систему.
Бомба имеет крылья, разлагающиеся в воздухе, что значительно увеличивает дальность поражения.
По данным из открытых источников, GLSDB может запускаться из уже имеющихся в Украине ракетных систем MLRS-M270 или HIMARS.
В ноябре 2022 года стало известно, что Boeing предложила Минобороны США производить дешевые малогабаритные высокоточные бомбы наземного базирования для Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, в новом пакете военной помощи США могут передать ВСУ недорогие малогабаритные ракеты GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb). С их помощью украинские воины смогут наносить удары по российским оккупантам, расположенным за полторы сотни километров.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!