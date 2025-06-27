Хотел 'подзаработать': пленный китаец рассказал, как оказался на войне против Украины, и пожаловался на 'мясной' штурм под Торецком. Видео

Воины-десантники из 82 ОДШБр на Торецком направлении недавно захватили в плен наемника из Китая. Гражданин КНР воевал в составе одного из российских подразделений на Торецком направлении, где и попал в плен.

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Наемник рассказал, что большинство иностранцев, с которыми он служил и которые "засветились" на резонансном видео роспропагандистов, уже были ликвидированы, сам он подписал контракт, потому что его обманули, пообещав службу "в тылу". Фрагмент допроса гражданина КНР по имени Ван Ву опубликован в Telegram-канале "Николаевский Ванек".

"Эксклюзив которого у нас ещё не было – пленный из Китая, взят на Торецком направлении нашими бойцами из 82 ОДШБр. Ван Ву, 25 августа 2000 года рождения, житель города Бенбу, провинция Аньхой, Китайская Народная Республика, 102 полк 150 дивизия, позывной "Сабля". Фигурант известного видео с иностранцами в 102 полку – большинство из них уже погибли, только вот некоторые сдались в плен", – отмечено в сообщении.

Как рассказал пленный, в Россию он приехал в стремлении подзаработать денег, чтобы помочь своим родителям. В итоге в Уфе подписал контракт с ВС РФ, хотя, как уверяет сам, воевать категорически не хотел. На подписание контракта, говорит Ван Ву, решился, потому что ему пообещали работу в тылу. Но, как водится, обманули и практически сразу бросили на передовую.

Среди группы "новобранцев", которых Россия отправила на фронт вместе с Ван Ву, по его словам, было немало иностранцев. Большинство из них, утверждает пленный, не пережили уже первого штурма, в который их бросили, "как животных".

Среди ликвидированных наемников были и друзья Ван Ву из Китая: часть из них погибли в бою, часть – скончались от полученных ранений.

Несмотря на участие китайцев в войне против Украины на стороне агрессора, пленныйнастаивает: его страна, мол, не заинтересована, чтобы граждане КНР подписывали контракты с российской армией, ведь Китай "хочет мира".

Ван Ву также утверждает, что чувствует себя обманутым, ведь у него забрали документы, средства связи – и погнали в "мясной штурм" под Торецком.

"Герой" нашего видео очень сожалеет о подписании контракта с РФ и просит Китай обменять его на наших украинских солдат. Хочет просто домой. Наша страна и первые лица несколько раз открыто заявляли, что именно так и будет с иностранцами, которых вербуют кремлёвские федеральные шестёрки на войну. Теперь это именно задача Китая, а не болотного царства, возвращать своих граждан домой и обеспечить контроль того, что китайцы не будут погибать на войне, которую они "не поддерживают", – резюмировал "Николаевский Ванек".

Напомним, в апреле стало известно о попадании в плен к ВСУ нескольких наемников из Китая, тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова их обменять на находящихся в российском плену украинских защитников.

Спустя несколько дней после этого пленные китайцы впервые пообщались с прессой. В частности, они рассказали, как оказались на войне в Украине.

В Пекине же отреагировали на просьбу пленных в Украине китайцев об обмене напоминанием о том, что "позиция правительства четкая и недвусмысленная": оно настойчиво не рекомендует гражданам КНР участвовать в российско-украинской войне с любой стороны.

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