Украинец Юрий Галушко, расстрелявший шестерых российских оккупантов, включая их командира, вступил в ряды захватчиков, чтобы заработать средства на операцию, поскольку у него были проблемы со зрением и частично был слеп. Его мотивом, вероятнее всего, стало то, что его мать, проживающая в Харькове, попала под сильный обстрел российских войск.

Об этом пишет российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" "Озлобился Галушка, ранее больше всего любивший читать книги, после того, как его мать, проживающая в Харькове, попала под сильный обстрел российских войск, получила травму, на фоне которой у нее произошел инсульт", – говорится в сообщении.

ВЧК-ОГПУ узнали, что силовики ДНР допросили бывшую жену Юрия, Наталью Галушко. Женщину доставили в полицию ночью и сказали, что ищут ее бывшего мужа из-за якобы его отсутствия на построении

Наталья рассказала, что Юрий родился в Харькове в семье ветерана Великой Отечественной войны. Его отец скончался в 2011 году. Через два года после этого он женился и они вместе жили в Белгородской области, где воспитывали двоих детей. Юрий служил на Урале, а после работал на заводе Мостовых металлоконструкций охранником.

Наталья описывает бывшего мужа как спокойную и неагрессивную личность, которая увлекалась чтением классической литературы и фантастики. В последний раз она видела Юрия в ноябре 2023, когда он приехал в гости на день рождения. Юрий жаловался, что испытывает проблемы со зрением и требует операции, которую он не мог себе позволить. Чтобы заработать деньги, он решил пойти служить в армию оккупантов.

Затем произошло горе с матерью Юрия, жившей в Харькове. Он очень заботился о ней и пытался убедить ее приехать в Россию, когда открыли гуманитарные коридоры, но она отказалась. Недавно во время обстрела она получила травму и сломала руку, а вслед за тем, на фоне пережитого, произошел инсульт. Женщина находится в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее стало известно, что российские военные мобилизовали местного жителя на временно оккупированных территориях Украины. Однако после получения оружия он расстрелял шестерых российских военных и скрылся. Сейчас оккупанты пытаются тщетно разыскать подозреваемого.

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