Мобилизированный в армию РФ украинец расстрелял окупантов и скрылся - ЦНС

Российские военные мобилизовали местного жителя на временно оккупированных территориях Украины. Однако после получения оружия он расстрелял шестерых российских военных и скрылся.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС). На данный момент оккупанты пытаются тщетно разыскать подозреваемого.

Ликвидированные оккупанты служили в артиллерии и обстреливали мирных жителей Херсона. Попав к ним на службу, местный житель ликвидировал врага и покинул место "службы".

После данного инцидента местные фейковые "военнослужащие" приостановили "мобилизационную кампанию" в регионе.

Отмечается, что российские паблики обнародовали вероятное фото "изменника". По их информации мужа зовут Юрий Николаевич Галушко, а ликвидированные российские военные служили в гаубично-артиллерийском дивизионе 10-го танкового полка.

Мужчине уже более 50 лет. После мобилизации его поставили в артиллерию во взводе управления. По словам россиян, он "ночью зашел как свой в роли радиотелефониста, поработал, подождал подходящий момент и начал шмалять в спящих ребят, после чего скрылся".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 мая в Крыму было "громко". В минобороны РФ заявили, что ПВО якобы сбило четыре ракеты ATACMS.

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