Хотела навестить больного отца в Крыму, а попала под суд оккупантов: из российского плена вернули Лению Умерову. Фото

В Украину из российского плена вернули 49 граждан, среди них крымскую татарку Лению Умерову, которую незаконно удерживали в России с декабря 2022 года. Ее захватили в заложники, когда она хотела вернуться в оккупированный Крым, чтобы ухаживать за больным отцом.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram. Этот обмен стал особенно значимым, поскольку удалось вернуть 23 женщин, что является наибольшим количеством украинок, освобождённых за последнее время.

"Еще одно возвращение наших людей, которого мы всегда ждем и ради которых работаем. Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди. В частности, Ление Умерова — девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц "Азовстали". Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук", – рассказал глава государства.

В сети опубликовали видео с Ление сразу после ее возвращения на украинскую землю, где девушка не может сдержать слез от счастья.

"Я так взволнована, я так рада, не передать словами, как я долго ждала в этот день, как я рада видеть украинский флаг", – сказала Ление.

Ление Умерова, проживавшая в Киеве, в декабре 2022 года пыталась вернуться в оккупированный Крым, чтобы присмотреть за больным отцом. После пересечения границы между Грузией и Россией ее задержали, обвинив в нарушении правил пребывания в режимной зоне.

4 декабря суд в Северной Осетии признал ее виновной в "нарушении режима государственной границы" и оштрафовал на 2 тысячи рублей. Она находилась в Центре временного содержания иностранных граждан вблизи Владикавказа.

В ночь на 14 марта ее отпустили, однако ее сразу задержали силовики, и позже полиция составила протокол за "непокорность". Суд назначил 15 суток ареста, которые неоднократно продлевали.

Впоследствии Московский суд арестовал Лению Умерову по обвинению в шпионаже, предусматривающему до 20 лет лишения свободы.

В августе 2024 года суд продлил ей арест до 4 ноября. Ее брат Азиз сообщил, что по делу сменился следователь, а материалы были засекречены.

В августе 2023 года стало известно, что Ление написала письмо президенту Владимиру Зеленскому. 23 августа на саммите Крымской платформы Зеленский рассказал ее историю и призвал международное сообщество к солидарности.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, состоялся 56-й обмен военнопленными между Украиной и страной-террористом Россией. В результате 49 украинцев вернулись на родную землю. Всего с начала полномасштабного вторжения домой из РФ вернули 3569 украинцев.

Напомним, сеть умилило видео первого после плена телефонного разговора освобожденного защитника Азовстали. Мужчина не может сдержать эмоций, радуясь, что наконец-то он дома, в безопасности, может общаться со своими родными и свободно говорить по-украински.

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