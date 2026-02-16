Хотели спрятаться в лесополосе: дроны 'Мести' уничтожили уничтожили уничтожили группу оккупантов-мотоциклистов. Видео

Украинские военные продолжают методично уничтожать оккупантов. На этот раз дроны пограничников подразделения "Серебряная тройка" бригады "Месть" ликвидировали группу вражеских мотоциклистов на Северо-Слобожанском направлении.

Военные страны-агрессора пытались спрятаться в лесополосе. Эффектное видео операции опубликовали в ГПСУ.

"Дроны пограничников подразделения "Серебряная тройка" бригады "Месть" уничтожили группу оккупантов-мотоциклистов, которые пытались спрятаться в лесополосе. Северо-Слобожанское направление", – говорится в подписи под видео.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники продолжают наносить потери вражескому войску. Недавно на Северо-Слобожанском направлении бойцы попали по средствам связи и укрытиях оккупантов.

Стоит добавить, что и на Приднепровском направлении украинские пограничники продолжают успешно выполнять боевые задачи, системно поражая цели противника. Во время последних операций задействованные FPV-дроны позволили эффективно поражать как технику, так и живую силу оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в операционной зоне группировки войск Вооруженных Сил Украины "Курск" в течение минувших суток противник провел восемь штурмовых действий, а также продолжал интенсивное огневое воздействие на позиции Сил обороны – с применением авиации, артиллерийских средств и беспилотных летательных аппаратов различного типа. В свою очередь украинские защитники "отминусовали" на направлении 142 захватчика и 19 единиц их военной техники.

