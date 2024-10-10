Хотели занять посадку: нацгвардейцы захватили в плен группу оккупантов на Харьковщине. Видео

Воины бригады "Спартан" Национальной гвардии Украины взяли в плен группу оккупантов на Харьковщине. Пятеро российских зеков пытались занять посадку, но провалили задачу.

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Видео момента взятия в плен партии оккупантов, снятое дроном, 10 октября опубликовали в официальном Telegram-канале оперативно-тактической группировки "Харьков". Как говорится в сообщении, украинские защитники из бригады "Спартан" выполняют боевые задания на Харьковщине и пополняют "обменный фонд".

"На этот раз на нашем счету +5 российских солдат", – рассказали в ОТГ.

Так, россияне провалили задачу – они должны были занять посадку, окопаться и ждать подкрепления. Однако вместо этого попали в плен к украинским защитникам.

Военные добавляют: общий портрет захваченных оккупантов достаточно банален.

Им от 29 до 42 лет, все – бывшие осужденные.

Контракты с минобороны РФ они подписали летом в разных СИЗО.

Мотивацией пленных были деньги и освобождение от уголовного наказания.

Некоторым даже обещали орден и 60 суток отпуска за захват в плен офицера армии Украины.

"Однако их судьба сложилась совсем по-другому", – отметили в ОТГ "Харьков".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте в Украине армия РФ потеряла около 1080 человек живой силы и 186 единиц военной техники и вооружения.

По данным западных СМИ, в сентябре 2024 года войско агрессора понесло рекордные потери с начала полномасштабной войны. В среднем за сутки Силы обороны Украины на фронте обезвреживали 1271 оккупанта.