В Государственном департаменте США ответили на очередной бред российского министра иностранных дел Лаврова о "красных линиях" в контексте возможной передаче Украине ракет JASSM. В ведомстве посоветовали стране-агрессору вывести своих оккупантов из Украины, если они боятся американского вооружения.

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С таким заявлением выступил спикер Госдепа Мэтью Миллер на брифинге в Вашингтоне в среду, 4 сентября. Он подчеркнул, что поддержка Вашингтоном Киева осуществляется через незаконную войну, которую Россия развязала против Украины.

"Поэтому, если Россия хочет покончить с действиями, направленными против российских солдат, лучший способ сделать это – прекратить войну и выйти из Украины", – отметил Миллер.

Накануне Лавров, комментируя возможную поставку американских ракет большой дальности Украине, заявил, что США играют с "красными линиями". Представитель страны-террориста выдал, что Вашингтон "теряет ощущение взаимного сдерживания", лежавшее в основе баланса безопасности между Москвой и Вашингтоном со времен Холодной войны.

"Они должны понимать – они шутят о наших "красных линиях". Они не должны шутить о наших "красных линиях", – заявил Лавров российским пропагандистам.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее издание Reuters с ссылкой на источники написало, что США приблизились к соглашению о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, которые смогут бить вглубь России. Тем не менее Киев должен дождаться нескольких месяцев, поскольку американская сторона еще решает технические детали.

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