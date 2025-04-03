Хотят избавить мир от плохих людей: как иностранцы в 25-й бригаде собирают БПЛА для фронта

Половина инженеров, работающих в передвижной мастерской по ремонту дронов 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ДШВ ВСУ – это иностранцы.

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Как пишет "Армия.информ", иностранцы служат в Сичеславской бригаде на равных с украинцами.

А их главная мотивация, как говорит бразилец Педро, – "помочь избавить мир от плохих людей. Если позволить плохим людям делать то, что они хотят, однажды это коснется и тебя".

27-летний Педро в начале 2024 года преодолел более 10 600 километров, покинув родную Бразилию, чтобы стать на защиту Украины.

До приезда в Украину Педро служил в бразильской армии морским пехотинцем, но никогда не работал с дронами. В Украине он прошел курс пилота БПЛА и курс по сбору дронов.

"Все иностранцы оказались здесь не из-за политики, а из-за морали. Потому что нужно помогать тому, на кого напали и против кого совершают страшные преступления", – говорит он.

Еще один иностранец в 25-й бригаде – 33-летний американец Роберт из Миссисипи, год назад приехавший в Украину как доброволец, чтобы помогать 25-й бригаде собирать и ремонтировать FPV-дроны. Его пристрастие к дронам, которое началось как хобби в США, превратилось в работу на передовой.

"Я всегда интересовался мировыми новостями. А в Украине у меня были друзья. Когда Россия развязала большую войну, стоять в стороне я уже не смог. Я четко осознал: должен помочь Украине", – рассказал Роберт.

Семья американца поддерживает его решение присоединиться к Силам обороны. Они гордятся борьбой сына за Украину. А сам Роберт встретил в Украине свою любовь.

О работе инженеров БПЛА на фронте обычно мало говорят, но без нее не было бы сотен тысяч единиц сожженной вражеской техники и живой силы.

25-я Сичеславская бригада активно использует воздушные и наземные дроны в своей работе. Успешные операции сичеславцев помогли удержать фронт на Покровском направлении.