Хуже апокалиптических фильмов: как выглядит микрорайон Остров в Херсоне после затопления. Видео

Херсонская ОВА показала, как выглядит микрорайон Остров после того, как взошла вода после подрыва Каховской ГЭС. От жилищ людей практически ничего не осталось.

Видео дня

Видео опубликовал в Telegram глава ОВА Александр Прокудин. Он отметил, что эти кадры хуже апокалиптических фильмов (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ибо это – не вымысел. Это жестокая реальность, которую принес "русский мир" на благодатные херсонские земли", – отметил глава ОВА.

На кадрах видны страшные последствия подрыва Каховской ГЭС. Это – улицы микрорайона Остров. И то, что осталось от обычных жилищ обычных людей.

"Но мы стоим. Боремся. И одолеваем все, ведь рядом с нами вся Украина. Сегодня к ликвидации последствий затопления приняли участие уже 13 регионов государства. Они предоставили своих специалистов и технику. Спасибо за поддержку, которую Херсонщина испытывает постоянно", – добавил Прокудин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС из неисследованных курганов вода может вымыть исторические артефакты. В то же время на дне обмелевшего водохранилища люди видят исторические и археологические находки разных временных периодов.

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