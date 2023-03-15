Хвастался убийствами украинцев: хакеры сломали почту оккупанта, который ''засветил'' применение химического оружия против ВСУ. Фото

Украинские хакеры-активисты из "Кибер Сопротивление" сломали почту очередного военного преступника РФ. Блогер, "доброволец "СВО" и оператор дронами Михаил Лучин "засветил" использование армией оккупантов химического оружия против бойцов Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что военный преступник РФ "засветил" сброс химической гранаты К-51 с дрона на украинские позиции (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Теперь хакеры получили доказательства того, что оккупант ко всему еще и занимается перепродажей дронов. Интересно, что устройства ему покупают ему волонтеры и передают в Донецк, а он их "сбывает".

Кроме того, враг "передал" ВСУ техническую документацию НИИ "Вектор". Это предприятие разрабатывает для армии России комплексы борьбы с украинскими дронами.

"Ну и отдельно стоит отметить, что речь идет об идейном враге, ведь он не скрывает, что убивает украинцев добровольно. В переписывании он активно критикует "кадыровцев" и всю армию России, которая "прячется за спинами армий "ДНР" и "ЛНР", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупант из Донецкого направления подверг критике отношение командования к своим подчиненным, которые для него – "пушечное мясо". Также он выразил возмущение кадровыми перестановками в подразделении и пополнением текущих потерь за счет "мобиков".

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