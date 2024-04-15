'Хватит курить где попало': защитники Украины показали, как охотятся на оккупантов с помощью дронов. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов с помощью дронов. Защитники обнаружили группу захватчиков с помощью аэроразведки в разрушенном населенном пункте и нанесли огневое поражение.

Примечательно, что враг обустроил своих позиции в частном жилом доме. Видео с поражением оккупантов опубликовали Военно-морские силы ВСУ.

Путинских террористов обезвредили бойцы подразделения БпЛА "Грифон" 501-го отдельного батальона морской пехоты. По российским оккупантам отработали с помощью дрона.

Стоит отметить, что россиян заметили после того, как один из оккупантов вышел на перекур на балкон захваченного дома. Уже спустя несколько минут по позициям врага прилетел дрон.

"Этот оккупант решил покурить, а парни из подразделения БпЛА "Грифон" 501 отдельного батальона морской пехоты любезно ему предоставили немного огонька", – написали защитники.

Напомним, в течение недели (8-14 апреля) Силы обороны Украины продолжили атаки по тылам российских оккупационных войск. Подтверждены удары по месту хранения вражеских боеприпасов, а также по шести пунктам базирования/управления противника.

Ранее сообщалось, что за сутки 14 апреля ВСУ ликвидировали и ранили по меньшей мере 770 российских оккупантов. А с начала полномасштабной войны количество "демилитаризованной" живой силы врага достигает уже 454 420.

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