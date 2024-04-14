ВСУ разгромили БК и шесть баз оккупантов: результаты "бавовны" за неделю

В течение недели (8-14 апреля) Силы обороны Украины продолжили атаки по тылам российских оккупационных войск. Подтверждены удары по месту хранения вражеских боеприпасов, а также по шести пунктам базирования/управления противника.

Инфографикой вечером в воскресенье, 14 апреля, поделился Telegram-канал "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". Он подводит итоги "бавовны" за неделю каждое воскресенье.

Где подтверждены попадания:

– Токмак, Запорожская область – минус БК и место базирования российских захватчиков;

– Каховский район Херсонщины – пункт базирования противника;

– Мариуполь, Донецкая область – пункт базирования;

– Скадовский район Херсонщины – место базирования оккупантов;

– Луганск – пункт управления вражеских войск.

Согласно официальной статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за время полномасштабной войны потери врага в живой силе убитыми и раненными составили 453 650. В субботу, 13 апреля, наши защитники обезвредили в боях по меньшей мере 890 российских захватчиков.

Как писал OBOZ.UA, ГШ ВСУ заявил, что 14 апреля в Украине было 42 боевых столкновения. Только на Новопавловском направлении ВС РФ 11 раз пытались прорвать оборону.

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