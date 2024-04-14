Враг сосредоточился на Новопавловском направлении, под Купянском и Лиманом штурмов не фиксировали – Генштаб

В течение суток на фронте в Украине зафиксировано 42 боевых столкновения. Только на Новопавловском направлении российские оккупационные войска 11 раз пытались прорвать оборону украинских защитников.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 14 апреля. В то же время отмечается, что на Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных действий в течение суток не вел.

Украинская авиация поразила 22 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Враг нанес 8 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 57 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Противник ударил из авиации в районе населенного пункта Хлебороб Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Гремяч Черниговской области; Новая Гута, Волфин, Локня, Мирополье и Степок Сумской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Ударам из авиации подверглись населенные пункты Купянск, Петропавловка, Подолы Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Новосадово Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 6 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новый, Часов Яр, Нью-Йорк, Клещиевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Новый Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отразили 6 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Первомайское и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Семеновка и Яснобродовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Новобахмутовка, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области. Там оккупанты, при поддержке авиации, 11 раз пытались прорвать оборону наших войск. Противник ударил из авиации в районах населенных пунктов Водяное и Александрополь Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 4 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районе населенного пункта Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Красное, Гуляйпольское, Новоданиловка, Малые Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг в течение суток совершил 1 безрезультатную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Никольское, Белозерка, Огромное, Михайловка, Кизомис, Берислав Херсонской области и город Херсон.

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