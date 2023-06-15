'И будто нет войны той': в ВСУ показали, что делают военные, когда фронт молчит. Фото

Украинские защитники безостановочно сражаются с российскими оккупантами, чтобы уберечь нашу страну от агрессора и сохранить ее свободу и независимость. Однако иногда на фронте тоже бывает тихо и спокойно.

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Таких моментов очень мало, они быстротечны, но воины не теряют шанса почувствовать покой и насладиться невероятной украинской природой. Об этом рассказали в 72 ОМБр им. Черных Запорожцев. На странице бригады в Facebook показали, что делают военные, когда фронт молчит (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Когда фронт молчит..."Вот так ляжешь на минуту, увидишь небо, услышишь птичек – и будто нет войны той" (с) "АБДУЛА", – подписан трогательный до мурашек снимок.

На нем боец лежит на укрытом маскировочными сетками танке. Он задумчиво смотрит в небо, наслаждаясь миром на Земле.

Отметим, воинам ВСУ тяжело дается победа над оккупантами, но они работают над ее приближением, не сложа рук. В боях есть раненые и погибшие Герои. Недавно командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев посетил одно из лечебных учреждений Северной операционной зоны и пообщался с медперсоналом и ранеными военнослужащими. Он также наградил украинских защитников ведомственными наградами.

Украина несомненно несет потери в развязанной Россией войне, но они намного меньше по сравнению с потерями врага. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она призвала не верить российской пропаганде и назвала цифры.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в среду, 14 июня, отметил государственными наградами 320 защитников Украины. 128 Героям почетные награды присвоены посмертно.

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