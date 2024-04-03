Как реагировать на объявленный российский ДЖИХАД против украинцев и западного мира?

Как известно, на внеочередном съезде Всемирного русского собора 27 марта 2024 года патриарх РПУ Кирилл презентовал документ, обосновывающий идеологию Священной войны против Украины.

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В так званому Наказі ВПЕРШЕ в Росії на офіційному рівні СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ (СВО) названа ВІЙНОЮ:

"С духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является СВЯЩЕННОЙ ВОЙНОЙ, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняет миссию "Удерживающего", защищающего мир от натиска глобализма и победы впавшего в сатинизм Запада".

Щодо конкретних цілей в Україні то ідеологічний документ російської орди країни-терориста військового злочинця Путіна ОДНОЗНАЧНО і БЕЗАПЕЛЯЦІЙНО визначає таку мету:

"После завершения СВО ВСЯ территория современной Украины должна войти в ЗОНУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ России. Возможность существования на данной территории русофобского, враждебного России и его народу политического режима, а равно политического режима, управляемого из враждебного России внешнего центра, должна быть ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧЕНА".

Війна Росії буде завершеною, як випливає із цього документу РПЦ, лише після перетворення українців на "СУБЕТНОС российского народа".

Цей проголошений РОСІЙСЬКИЙ православний ДЖИХАД фактично означає ВІЙНУ до останнього українця, який захищає Україну як НЕЗАЛЕЖНУ, ДЕМОКРАТИЧНУ і САМОСТІЙНУ ДЕРЖАВУ.

За таких обставин необхідна АДЕКВАТНА реакція УКРАЇНИ і СВІТУ:

- російська православна церква та її ідеологія повинні бути визнані ЗЛОЧИННОЮ і ТОТАЛІТАРНОЮ ідеологією, як НАЦИЗМ і СТАЛІНІЗМ;

- всі релігійні та громадські інституції, які мають організаційний та ідеологічний звʼязок із РПЦ в Украіні та світі повинні бути заборонені.

А поки у воюючій Україні не можуть завершити до кінця ЖОДНОЇ судової справи щодо фанатів Кіріла-Путіна та ПОВНІСТЮ очистити визначні історико-культурні та архітектурні памʼятки нашого народу від оборонців "Русского мира".

П.С. Щоправда, є в цьому УКРАЇНОЖЕРСЬКОМУ документі Кіріла та РПЦ корисний для України пункт, в якому передбачено право надавати притулок в путінській Росії "для миллионов иностранцев, отстаивающих традиционные ценности". Тож, як кажусь у нас в народі, щасливої дороги в російський рай або валіза, вокзал, путінська Росія.