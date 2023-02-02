Идентифицирован оккупант из Симферополя, который воюет против ВСУ на Запорожье: до войны торговал шинами. Фото

Расследователи международного волонтерского сообщества InformNapalm идентифицировали очередного оккупанта, участвующего в вооруженной агрессии против Украины на территории Запорожской области. Им оказался житель Симферополя на территории временно оккупированного Крыма Алексей Соколов.

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Об этом говорится на Telegram-канале основателя сообщества, OSINT-эксперта Иракли Комахидзе. Отмечается, что Соколов, 03.03.1976 года рождения, прежде чем начать убивать украинцев, торговал шинами и аккумуляторами.

Также Комахидзе опубликовал личный номер телефона и страницы в соцсети оккупанта "для желающих пожелать от всего сердца чего-нибудь недоброго": +79780993172, https://vk.com/a.socolow, https://ok.ru/profile/575061375078/

Напомним: ранее расследователи идентифицировали очередного российского оккупанта, воевавшего против Украины и жаловавшегося, что российская армия попала в ад в Соледаре. Путинский террорист Антон Боус из Саратова еще недавно занимался установкой кондиционеров. В опубликованном видео россиянин сообщил, что в Макеевке погибли 500 российских оккупантов, которых, как утверждает террорист, его мать-полковник отправила на "СВО". Расследователи опубликовали личные данные и страницы в соцсетях оккупанта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ установила личность российского военного преступника, совершавшего зверства против мирных жителей Луганской области. Террорист руководил "карательными рейдами" россиян в регионе;

– также Служба безопасности установила личности военных оккупационной армии РФ, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января этого года. Все они принадлежат к 52-му тяжелому бомбардировочному авиационному полку (в/ч 33310).

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