'Идет на пользу торговцам оружием': Эрдоган назвал 'рискованным' решение Запада передать танки Украине

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ни одна европейская страна не проявила такой смелости, как Турция в вопросе поддержания диалога с украинской властью и представителями страны-агрессора РФ. Он добавил, что ожидает от мира такой же участи в решении вопросов войны, как это делает Турция.

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Более того, он выдал, что поставка в Украину западных танков пойдет на пользу только торговцам оружием. Об этом Эрдоган заявил в интервью турецкому изданию Hurriyet.

По его словам, Турция продолжает переговоры и с Украиной, и с Россией. Также Эрдоган добавил, что "ни одна европейская страна не проявила такой смелости".

Что касается отправки для Вооруженных сил Украины танков, Эрдоган считает, что это "рискованно и полезно для торговцев оружием".

"У нас встречи с двумя лидерами. Ни одна европейская страна не проявила такой смелости, как мы, взяв на себя инициативу. Мы стали частью решения зернового коридора, обмена пленными и гуманитарной помощи. Мы ожидаем поддержки мира в Европе и во всем мире. Переговоры продолжаются. Когда и США, и Германия посылают танки, я не могу сказать, что это элемент решения. Это рискованно и полезно для торговцев оружием", – заявил президент Турции.

Напомним, лидер Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вопреки уговорам, которые Анкара неизменно практикует, ни украинская сторона, ни российская не готовы садиться за стол переговоров, объявив хотя бы временное "перемирие". Политик опасается, что в ближайшее время в Украине возобновится фаза острой эскалации, включая удары по мирным регионам.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во время последних переговоров с Эрдоганом Путин заявил, что РФ якобы готова к "диалогу" с Украиной, но только если официальный Киев выполнит его условия. Одно из них – признание незаконной аннексии украинских территорий, которые Москва провозгласила "своими".