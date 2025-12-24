'Идет развитие': Зеленский сообщил об 'очень хорошем' проценте попаданий 'Нептунов' и применении 'Фламинго'

Президент Владимир Зеленский заявил, что развитие отечественного ракетного вооружения продолжается. По словам главы государства, украинские войска уже регулярно применяют ракеты "Фламинго" для ударов по вражеским объектам.

Также отечественные производители усовершенствуют ракеты "Нептун". Об этом Зеленский рассказал во время общения с украинскими журналистами.

Развитие украинского ракетостроения

По словам Зеленского, украинская армия использует ракеты отечественного производства для дальнобойных ударов по территории страны-агрессора РФ. Президент подчеркнул, что производители констатируют, что развитие идет ограниченное, однако страна стремиться к интенсивному развитию отечественных ракет.

В частности, Зеленский отметил, что процент попаданий ракетами "Нептун" улучшился. Кроме того, идет усовершенствование ракет "Фламинго". Президент заявил, что во время последнего использования было применено 5 таких ракет, одна из которых попала в цель, а 4 были перехвачены вражескими средствами противовоздушной обороны.

Зеленский также заявил, что для улучшения и интенсификации развития украинского ракетостроения нужны финансы.

"Мы очень хотим интенсивного развития. Но постоянно их качество улучшается. Процент попаданий "Нептунов" стал очень хорош. Был хорош, стал очень хорош. Процент Фламинго сейчас улучшился. Было последнее использование. Было, что 5 ракет они использовали: одна разрушила цель, 4 сбило русское ПВО. Все это в процессе становится сильнее – каждый месяц. "Рута", которую мы вместе делаем с иностранцами, – хорошая ракета, у нас было удачное применение, но их пока мало. И вопросы в большинстве своем технические. Относительно двигателей. Деньги, двигатели – вот что нужно", – рассказал президент.

Напомним, 15 марта 2025 года президент Украины Владимир Зеленский впервые объявил об успешном завершении боевых испытаний "Длинного Нептуна", который способен поражать цели на расстоянии 1000 км.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже применяет ряд ракет собственного производства для ударов по российским целям. Ранее публичной информации об этом было немного, хотя данные о якобы применении украинских ракет часто появлялись в российских пабликах. Так или иначе, по словам Владимира Зеленского, "Украина на сегодня уже применяет "Нептуны", длинные "Нептуны", "Паляницу", "Фламинго", а также "Сапсан".

