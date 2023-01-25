Идет смертельный поединок за каждый дом: украинские защитники рассказали об обороне крепости Бахмут. Фото и видео

Украинские защитники продолжают борьбу с российскими оккупантами. Ежедневно они ликвидируют захватчиков, в том числе и на самом ожесточенном направлении фронта – Бахмуте в Донецкой области.

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Военнослужащие 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины рассказали, как им удается держать оборону и чем коварный враг. Они вступают в жестокие уличные бои с группами противника, который пытается найти слабые места у защитников Бахмута, сообщает отделение информации и коммуникации Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины (чтобы посмотреть фото и видео, докройте до конца страницы).

В городе, который несколько лет назад считался одним из наиболее перспективных комфортных и чистых на Донбассе, бесконечная канонада взрывов, вокруг разрушенные здания и огромные воронки от снарядов. Оставшиеся в Бахмуте уже забыли, что такое водо- тепло- электроснабжение и связь. За населенный пункт идут смертельные бои. Украинские защитники держат оборону крепости в очень тяжелых условиях. Они борются до крови буквально за каждый дом.

"Напряженная обстановка, постоянные бои, Вы сами видите, что происходит. Постоянные обстрелы города. Однако город под полным контролем украинской армии, ведутся бои в окрестностях. Враг постоянно пытается зайти в город. Однако наши бойцы дают ему достойный отпор", – рассказывает гвардиец Сергей.

Он воюет в составе подразделения, регулярно выявляющего наблюдательные, логистические пункты и точки эвакуации оккупантов, а также наносит им поражение.

"Обстановка стабильно тяжелая, но контролируемая. Держимся. Тактика врага – это тактика малых групп. Малые группы по четыре-пять человек просачиваются через дома, перебегают, за ними очень тяжело наблюдать, и они пытаются наносить нам поражение. Они знают наши передовые позиции, мы знаем, где их. Работаем артиллерией и разведкой. Выявляем и уничтожаем. Чем больше мы этого сделаем, тем меньше у них будет шансов проникнуть в город и нанести поражение по нашим позициям", – говорит командир 3 бригады оперативного назначения Александр Пивненко.

Командование оккупационных войск продолжает массово утилизировать собственные криминально-мобилизационные ресурсы, пытаясь вытеснить украинских защитников с их позиций. "Вагнеровцы", российские спецназовцы и контрактники действуют малыми штурмовыми группами.

А вот мобилизованные россияне используются как "одноразовые верблюды". Они преподносят боеприпасы тем, кому удалось закрепиться на передовых позициях. Хотя выжить под сокрушительным огнем украинских защитников невозможно. Более того, тела оккупантов так и остаются на своем последнем месте дислокации.

"После облета дроном позиций россиян был найден наблюдательный пункт, откуда велось врагом наблюдение и корректировка огня минометов. Дрон засек, что там тепло – мы навели туда наши гаубицы, разнесли этот СП. За двадцать минут увидели там новое скопление врага. По радиоперехвату мы услышали, как враг просит помощь, и мы им помогли: "навалили" снова туда, уничтожили склады со стрелковым БК. В дальнейшем там уже никто больше не шевелился. Приблизительно двадцать человек было двухсотыми", – добавил офицер НГУ Ярослав

Вместе с тем, враг не считается с потерями, используя своих солдат как пушечное мясо.

"Когда наступает их пехота, мой мобильный расчет работает по ней АГС-17 и 60 мм минометом. Прикрываем ребят, которые находятся на первой линии. Также мы отрезаем россиянам пути ухода и перегруппировки. Это – наша задача", – объясняет гвардиец Буян.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины в Бахмуте уничтожили наблюдательный пункт оккупационных войск РФ. В результате было ликвидировано 25 захватчиков.