''Идут, как роботы, переступая через убитых'': воин ВСУ с позывным ''Золотой'' рассказал о боях с вагнеровцами

Силы ЧВК "Вагнер" штурмуют Бахмут на Донетчине практические круглосуточно. Они наступают малыми группами – идут в бой, как роботы, переступая через убитых товарищей.

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Дело в том, что перед каждой атакой вагнеровцам делают инъекции димедрола с трамадолом, в результате они не чувствуют ни боли, ни страха. Об этом рассказал воин Вооруженных сил Украины, разведчик 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады с позывным "Золотой", историю которого опубликовал Telegram-канал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Золотой" в составе 60-й омбр оборонял и освобождал правобережье Херсона, а также участвовал в ожесточенных боях на Бахмутском направлении.

"От человеческого у них (вагнеровцев. – Ред.) только тело. А во всем остальном людьми их назвать нельзя… Подавляющее большинство – насильники, наркоманы, убийцы, которых набрали в ЧВК из российских тюрем", – рассказал защитник.

Воин добавил, что перед штурмом вагнеровцев сначала работает минометный огонь врага. Тем временем захватчики ползут к окопам украинских войск, приближаясь на такое расстоянию, чтобы добросить гранату и запрыгнуть в окоп. Затем происходит ближний стрелковый бой.

"Одну волну уничтожаем, за ней сразу продвигается другая. Там просто горы их трупов лежат. Они идут, как роботы. Одного убивают, другой через него переступает и двигается дальше. О причине этого "феномена" рассказали пленные. Перед каждым наступлением вагнеровцев ведут на так называемое "облучение" – вводят инъекцию димедрола с трамадолом. Поэтому они не испытывают ни боли, ни страха", – сказал "Золотой".

По словам военного, украинские защитники не ограничиваются обороной, совершая атаки и контрнаступления. Одно из самых успешных воины совершили южнее Бахмута, когда враг захватил мост через Северский Донец, что грозило окружением украинских войск.

"Командование поставило задачу отбить мост и закрепиться там. Собрали сводный отряд разведывательных групп из разных подразделений, противника выбили и уничтожили. Дальше уже наши пехотинцы закрепились на этих позициях", – рассказал военный.

Он добавил, что интенсивность боевых действий на Бахмутском направлении просто безумная – месяц пролетает, как минута, а секунда боя тянется как целая жизнь. Поэтому каждый, кто сейчас участвует в войне с агрессором, уже герой, говорит разведчик.

"А тем, кто сейчас прячется от повесток, хочу сказать одно: соберите волю в кулак. Скажите себе: "Я должен защитить свою страну, родителей, детей, дом, в конце концов", и идите в военкомат. Для победы важен каждый", – призвал "Золотой".

По словам военного, в начале вторжения он был готов ко многому, но к страданиям гражданского населения, особенно детей в оккупированных селах, привыкнуть не смог:

"Невозможно спокойно воспринимать то, что маленький ребенок, первоклассник, уже понимает, что такое выходы, прилеты, куда нужно бежать и где прятаться. Знает, как это – недоедать, делить один хлеб и бутылку воды на 20 человек. Мой дед был ветераном Второй мировой войны. Что-то подобное он рассказывал о нацистах, от которых тогда освобождали Украину. Такие же зверства совершают теперь россияне".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские пограничники рассказали, как оккупанты бросают первыми в атаку "вагнеровцев-смертников". А владелец "Вагнера" Евгений Пригожин жалуется на снарядный "голод" в рядах своей ЧВК.

Сами наемники заявили о больших потерях из-за того, что минобороны РФ "отрезало" их от поставок боеприпасов. По мнению аналитиков ISW, командование РФ стремится уменьшить роль "Вагнера" в войне и постепенно заменяет его кадровыми войсками. Пригожин в свою очередь прибегает к поддержке главы Чечни Рамзана Кадырова и российских попагандистов, пытаясь восстановить свое влияние.