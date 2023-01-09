Идут по трупам и накрывают своих ''дружественным'' огнем: оккупанты бросили все силы на штурм Соледара — Минобороны

Россия бросила все силы на штурм Соледара в Бахмутском районе Донецкой области. После предыдущих неудач враг перегруппировался, перебросил дополнительные силы, изменил тактику – и начал мощные атаки на город.

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Значительный процент штурмовых сил оккупантов составляют наемники ЧВК "Вагнера", они прут в наступление по телам своих погибших и накрывают огнем своих же бойцов. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вечером 9 января.

По ее словам, российские оккупационные войска, несмотря на огромные потери, не отказались от намерений захватить Соледар.

"После неудачной попытки захватить Соледар и отступления враг провел перегруппировку, возобновил потери, перебросил дополнительно штурмовые отряды, сменил тактику и начал мощный штурм", – отметила она.

По словам Маляр, мощную атаку российских захватчиков защитники Соледара сдерживают прямо сейчас.

"В настоящее время враг задействовал большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов вагнеровцев. Враг наступает буквально по трупам своих же солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов. Наши защитники мужественно обороняют каждый метро родной земли. Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты", – сообщила Маляр.

Напомним, ранее о тяжелых боях за Соледар рассказал журналист Юрий Бутусов. Он сообщил о том, что враг ежедневно пытается штурмовать город, однако нарывается на мощный ответ Сил обороны Украины. В разбитом Соледаре группы наших защитников ведут бои на дистанциях 20-30 метров, не давая врагу продвигаться.

Изнурительное длительное непрерывное сражение на коротких дистанциях, по его словам, длится уже более недели. Потери оккупантов, которых командование РФ бросает на убой, там трудно посчитать.

В то же время в ВСУ дали прогноз о боях за Соледар: украинские воины еще днем 9 января констатировали, что ситуация может обостриться.

Российские силы могут активизировать наступление в связи с морозной погодой, но она позволит украинским защитникам обороняться более активно.

Также сообщалось, что на Бахмутском направлении исчезли два британских волонтера: они уехали в Соледар – и с ними оборвалась связь.