Дальнейшее игнорирование Западом тандема России и КНДР может привести к серьезным последствиям: чем это угрожает Украине

И без того актуальная тема отправки северокорейских солдат в Россию была подогрета внесением Путиным в Госдуму законопроекта о ратификации договора "о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" РФ и КНДР. Согласно 4-му пункту этого договора, Северная Корея может вступить в войну против Украины на стороне России. И вот тут возникает вопрос относительно того, а какими силами и средствами КНДР может помочь стране-агрессору.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Некоторое время назад я рассматривал возможные типы вооружений, которыми Северная Корея может помочь России. Разумеется, речь шла не только о боеприпасах, но и технике. Однако сейчас все чаще звучат опасения относительно вступления КНДР в войну против Украины с применением регулярных северокорейских войск.

Война в Украине стала самой масштабной на европейском континенте после Второй мировой, если же в нее включатся северокорейские войска, то это и вовсе будет крупнейший в современности конфликт по беспрецедентности задействованных ресурсов. Сама же коалиция России и КНДР, ранее вызывавшая у международного сообщества вялую и довольно пассивную реакцию, может стать одной из наиболее опасных на континенте.

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Но все же – какими войсками и в каком количестве КНДР может помочь России?

Инженерные бригады

В июне этого года появлялась информация о том, что Путин во время встречи с Ким Чен Ыном запросил у того инженерные войска. Согласно данным журналистов, речь шла о 3-4 инженерных бригадах при наличии 22 в составе армии КНДР. И, если честно, меня эта информация не удивила.

Дело в том, что у России на третий год полномасштабной войны с Украиной из-за высокого уровня потерь имеется нехватка инженерных войск. По сути, это один из тех родов войск, потери которого российская армия ежемесячно с большим трудом компенсирует. Эти войска постоянно сопровождают РОВ как в наступлении, так и в обороне, поэтому их сложно переоценить.

Инженерные бригады КНДР отличаются большим опытом возведения фортификационных сооружений, выполнения ремонтных работ и прочим функционалом. При этом им проще давать приказы в условиях языкового барьера, поясняя спектр работы в рамках стандартных функций.

Именно поэтому появление инженерных бригад в зоне боевых действий в Украине было бы вполне ожидаемым. Но за полгода с момента появления такой новости они так и не появились. По крайней мере – пока.

Артиллерия

Вполне возможно, что Россия может отправить запрос Северной Корее на отправку артиллерийских подразделений. В сухопутных войсках КНДР артиллерийская компонента одна из наиболее опытных и серьезных по огневому потенциалу.

В состав северокорейской армии входят такие формирования, как артиллерийские корпуса, в частности – Кандонгский артиллерийский корпус и 602-й АрК, при том, что пехотные и механизированные корпуса имеют полную штатную комплектацию всеми типами артсистем. А всего армия КНДР имеет в своем составе 30 артиллерийских бригад, из которых 21 бригада ствольной артиллерии, а 9 бригад – РСЗО.

Примечательно и то, что армия КНДР имеет широкую номенклатуру артиллерийских систем – как советских (читай, российских) калибров, так и уникальных, например 170-мм САУ М1978 "Коксан". Кроме того, у северокорейской армии одна из самых крупных в мире минометных компонент, в основном укомплектованная минометами 120-мм и 82-мм, но и имеющая на вооружении 160-мм дивизионный миномет М-160.

Артиллерийские подразделения КНДР стали бы серьезной проблемой для Украины, появись они в зоне боевых действий. Но на сегодняшний день ни одна OSINT-группа не подтверждает отправку в Россию именно артиллеристов. Напомню, что это не просто переброска подразделений, но и орудий, а также боекомплекта. Иными словами, незаметно это осуществить невозможно.

Разумеется, можно рассматривать вариант отправки не только артиллеристов, но обеспечения их орудиями и боекомплектом из состава РОВ. Однако в то время, как у самой России постепенно начинает проявляться дефицит артиллерии, это маловероятно.

Пехотные и механизированные подразделения

На границе с Россией и Китаем у КНДР размещаются четыре пехотных корпуса – 8-й, 9-й, 10-й и 11-й, а также два механизированных – 108-й и 425-й. Если Пхеньян примет решение о переброске в Россию дополнительных сил и средств, то вполне логичным будет осуществление наиболее оперативной переброски подразделений из состава именно этих формирований.

Разумеется, такая передислокация будет сопровождаться и переброской техники, ведь комплектовать эти подразделения за счет РОВ в условиях острого дефицита механизированной компоненты также маловероятно.

Не стоит исключать и того факта, что эти подразделения могут быть размещены в тыловой зоне временно оккупированных территорий либо приграничной – для разгрузки российских подразделений в Брянской, Курской и Белгородской областях РФ. В обоих случаях эти формирования позволят сохранять присутствие в тылу контролирующей компоненты с отправкой на линию боестолкновения до того тыловых подразделений РОВ.

Для таких ограниченных целей им и вправду не понадобится полная штатная комплектация техникой, поскольку основная их функция будет репрессивно-надзирательского характера.

Просто мясо

Не стоит исключать варианта, что Ким Чен Ын может отправить в Россию просто мясо на убой. В условиях дефицита техники режим Путина пытается компенсировать механизированную компоненту людским ресурсом. Рекрутинг по всему миру не приносит желаемых результатов, а от ряда наемников командование российских оккупационных войск не в восторге – особенно от выходцев из африканских стран.

Поэтому 10 или 20 тысяч северокорейцев лишними никогда не будут – в рамках применения их как мяса для штурмовых действий.

Но другой вопрос: а как эта масса будет коммуницировать? Ведь взаимодействие в ходе штурмов, особенно с командованием и приданными подразделениями, играет важную роль, а языковой барьер может сыграть злую шутку (и неоднократно) с северокорейскими интернационалистами.

Выводы

На самом деле Путин сейчас не отказался бы ни от какой помощи КНДР. Ему нужно все, что может предложить Ким Чен Ын или чем он располагает, но за что от российского диктатора хочет очень щедрой оплаты. Напомню, что Пхеньян все это время поставлял Москве снаряды весьма посредственного качества по крайне завышенным ценам.

Что захочет Ким Чен Ын взамен своих подразделений? Вопрос предельно интересный, ведь это уже будет не "живая" валюта, не драгметаллы, не криптовалюта, а скорее технологии того порядка, к которому КНДР не имела доступа. Разумеется, это будут не мирные технологии орошения полей и увеличения урожая, а технологии для создания смертоносного оружия, которое будет представлять угрозу для всего региона.

Пассивность и аморфность Запада на факт тесного сотрудничества России с КНДР за последние десятилетия привели к тому, что от копирования российского ПТРК "Корнет" в виде северокорейского ПТРК Bulsae-5 "불새-5", ТРК "Точка-У" в виде северокорейского KN-02 Toksa (Hwasong-11), а последствии и KN-24, 9М723 ОТРК "Искандер", на базе которых были созданы KN-23, которыми уже обстреливали Украину, эти две диктатуры перешли к совершенно новому уровню сотрудничества. На порядок более опасному по сравнению с тем, что происходило на рубеже конца 1980-х – начала 1990-х.

Дальнейшее игнорирование Запада нарастающей угрозы этого тандема приведет к куда худшим последствиям, предотвратить которые с каждым днем становится все менее и менее выполнимой задачей.