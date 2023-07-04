Их работа тайная и опасная: журналисты The Times пообщались с украинскими партизанами, работающими в тылу врага

С марта этого года в Крыму начало действовать новое сопротивление российским оккупантам "Сопротивление Nации". За последние несколько месяцев сеть украинских партизан значительно расширилась, они успели выполнить немало важных задач и провести десятки опасных операций. Несмотря на опасность, они проводят собственное контрнаступление в тылу врага, которое является неотъемлемой частью масштабного контрнаступления ВСУ.

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Члены партизанского движения "Сопротивление Nации" в эксклюзивном интервью The Times рассказали о своей опасной работе в тылу врага. В частности, о таких операциях, как подрыв железнодорожного переезда вблизи Феодосии в оккупированном Крыму, моста в Акимовке и вражеских складов со взрывчаткой в Бердянске на Запорожье, и других удачных операциях.

"Сопротивление Nации" – это отряд украинских партизан под руководством "Гонты", который является сотником разведывательной роты полка "Азов". Он был тяжело ранен во время боев за Мариуполь и оказался в тылу врага, однако смог выжить и выздороветь благодаря местным жителям, которые скрывали его долгое время. После этого "Гонта" решил активно развивать свое партизанское движение. Он один из многих воинов на территории оккупированной Украины, которые проводят свое собственное контрнаступление непосредственно в тылу врага.

Эти храбрые мужчины и женщины, рискуя жизнью, подрывают мосты, уничтожают транспортные средства снабжения, убивают коллаборационистов и определяют цели для британских ракет Storm Shadow.

Их работа, которую они выполняют под руководством ГУР, тайная и опасная, за ними безостановочно охотятся российские спецслужбы, однако это их не останавливает. Они согласились рассказать изданию о своей миссии в надежде привлечь больше партизан к главному штурму ВСУ.

"Сейчас пришло время максимальных усилий. Нашим приоритетом является помощь украинским войскам в контрнаступлении, чтобы вернуть наши территории. Это правильное время для нас, чтобы приложить максимум усилий, мы стараемся нанести максимальный вред врагу, чтобы облегчить жизнь ребятам на фронте, – отметил "Гонта".

Понятно, что партизаны не раскрыли тонкости своей работы. И все же они поделились с журналистами несколькими историями, ярко демонстрирующими важность их миссии.

Представители "Сопротивления Nации" признаются, что некоторые операции они планируют месяцами. Именно так было с подрывом железнодорожного моста вблизи Феодосии.

Диверсия, организованная партизанами 21 июня в Крыму

Украинские партизаны взорвали железнодорожный перекресток в глубине оккупированного Крыма, близ города Феодосия, благодаря чему разорвали железнодорожное сообщение полуострова с Россией.

"Мы готовили эту диверсию к началу контрнаступления. Мы хотим нанести врагу как можно больше вреда, уменьшить часть его возможностей на передовой, нарушить логистику, подорвать моральный дух, дать ощущение незащищенности, – объяснил мотивацию своих подопечных "Гонта".

"Это история Индианы Джонса"

Украинские партизаны также выполняют задачи в рядах российской армии РФ. Они рассказали об операции "Дмитрий", планирование которой заняло более трех месяцев.

Юноша из Донбасса (позывной "Дмитрий" – Ред.), рискнул своей жизнью, чтобы дать возможность ВСУ уничтожить десятки российских оккупантов и много техники. Для реализации этой задачи "Дмитрию" пришлось изображать из себя российского солдата.

Молодой человек с помощью сервиса шифрованных сообщений Telegram отозвался на призыв присоединиться к украинским партизанам и воевать с российскими захватчиками на оккупированной территории.

Он прошел проверку в ГУР и оказался способным бойцом, ведь легко справился с задачами начального уровня: рисовал граффити и поджигал транспортные средства, отмеченные знаком оккупантов "Z". Вскоре он выполнил и более сложную задачу, ликвидировав коллаборанта.

Поскольку легенда у него была хорошая – обычный парень из Донбасса с работой, без проукраинской истории или ярких подробностей в биографии – "Гонта" попросил его проникнуть в российскую армию.

"Дмитрий" прошел два месяца российской военной подготовки в Ростове-на-Дону. После этого его с другими новобранцами вернули на базу на Донбасс, чтобы распределить по разным подразделениям на фронте.

В тот момент до боя с ВСУ оставалось пару недель, и они были в зоне действия украинских ракет Himars. "Дмитрий" сознавал, что может погибнуть, однако все равно рискнул.

Он сообщил украинской разведке, что на базе находятся высокопоставленные офицеры, в том числе полковники. Цель была слишком большой возможностью, чтобы ее пропустить, рассказал он.

Он написал SMS своим собратьям и сообщил координаты, хотя и сам находился на базе оккупантов, по которой должны были ударить ВСУ. Когда началась атака – с ним была потеряна связь. Однако Дмитрий выжил.

Через три дня он связался с ГУР из российского полевого госпиталя. Парень рассказал, что ушел из базы оккупантов, когда узнал, что ВСУ планируют удар ракетами Himars. Однако все же взрыв одной из ракет задел его. Но ранение не было тяжелым, поскольку он на тот момент отошел на достаточное расстояние от зоны удара.

Благодаря смелости Дмитрия украинским воинам удалось уничтожить до 100 российских оккупантов.

К слову, отважный партизан до сих пор "воюет" в российской армии на стороне Украины.

"Это история Индианы Джонса, – отмечают собратья юноши из "Сопротивления Nации".

Они не скрывают, что есть и другие партизаны, проникшие в армию РФ под видом новобранцев и ведущие свое контрнаступление в тылу врага.

Подрыв железнодорожного моста под Акимовкой

11 июня боевики Гонты взорвали железнодорожный мост за селом Акимовка на пути к материально-техническому узлу в Мелитополе. Железная дорога использовалась оккупантами для переправки зенитных боеприпасов из Крыма на российские оборонительные линии в регионе, и россияне ужасно свирепствовали.

"Россияне перевернули все близлежащие села, ища наших людей. Это другой риск от направления координат, когда ты сидишь между своими новыми российскими "товарищами", но ты должен работать со взрывчаткой, потом надо снимать результат", – рассказал представитель ГУР.

Через издание партизаны обратились с призывом к украинцам и призвали быть активными и приобщаться к украинскому контрнаступлению.

"У нас есть уникальный момент для сбора активных людей на оккупированных территориях, он должен быть сейчас. Контрнаступление будет длиться не одну неделю: оно будет тяжелым, оно будет длиться до осени. Все украинцы должны помогать ВСУ освобождать нашу страну, это не обязанность каких-то полковников или бригад Это работа всех украинцев этим летом, чтобы контрнаступление было успешным, – подчеркнули представители "Сопротивления Nации" и ГУР.

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