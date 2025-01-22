'Их сочетание вызывает тревогу': генерал-майор австралийской армии Мик Райан указал на ключевые проблемы Украины на фронте

Генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан выразил обеспокоенность ситуацией на фронте в Украине, указав на ряд ключевых проблем, сдерживающих эффективность обороны страны против российского вторжения. Он отметил необходимость изменений в подходах к стратегическому управлению.

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Он также призвал не прекращать поддержку Украины. Об этом военный написал в своем аккаунте в соцсети Х.

По мнению Райана, одной из самых серьезных проблем является нехватка пехоты и истощение украинских бригад, требующих регулярного подкрепления и ротации. Он также обращает внимание на качество боеприпасов, которое остается недостаточно высоким для успешного ведения боев. Еще одной угрозой считает нереалистические сообщения с фронта, которые могут создавать искаженную картину реальной ситуации.

"Ни одна из этих проблем не новая... Их сочетание вызывает тревогу", – отметил он.

Генерал отмечает, что Россия, несмотря на значительные потери, сохраняет способность к скоординированным наступательным операциям. Она может одновременно продвигаться по шести направлениям, используя преимущество в командовании и управлении.

Однако украинские атаки пока не наносят достаточного удара по российским логистическим узлам, штабам и резервным силам, что ограничивает возможности для маневра. Поэтому, по мнению Райана, следует изменить подходить к стратегическим ударным операциям.

Райан подчеркивает, что ситуация на востоке Украины сложная и может серьезно повлиять на стратегические позиции перед возможными переговорами. По его мнению, для повышения эффективности необходимо изменить подход к стратегическому планированию и усилить координацию между разными уровнями командования. Он отмечает важность улучшения коммуникации между бригадами и высшим военным руководством, что позволит лучше синхронизировать действия на поле боя.

Кроме того, Райан убежден, что осуществление высшего тактического и оперативного командования и управления является "ключевой асимметрией" между российскими и украинскими силами.

"Украинцы должны как-то снизить это российское преимущество", – добавил он.

Напомним, ранее в ИSW рассказали, что российское командование бросает тяжело раненых солдат в "мясные" атаки на Кураховском направлении. Рассчитывает оно при этом на то, что эти бойцы на костылях помогут поддерживать текущие темпы наступления на украинском фронте.

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