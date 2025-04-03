Их убила Россия: появились данные о работницах автомойки, погибших в результате удара по Кривому Рогу. Фото

Россия продолжает цинично обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины. В результате ракетного удара по Кривому Рогу 2 апреля погибли две работницы автомойки – Яна Курто и Инна Винцковская.

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Россия унесла жизни украинок, у которых были семьи, планы на будущее и хотели жить. Об этом сообщил местный Telegram-канал "СВОЇ. Кривий Ріг".

Яна Курто любила Украину и помогала людям. Вместе с волонтерами занималась поисками родных погибшего защитника. В 2023 году маму Яны сбил автомобиль и женщина собирала средства ей на лечение, однако самый родной ей человек ушел из жизни.

Инна Винцковская, которой было 45 лет, до полномасштабной войны работала воспитательницей в детском саду и любила детей. У нее есть дочь, которая находилась в Польше, но семья планировала вместе отпраздновать Пасху. Зато через Россию семья соберется на похороны.

"Она в 15:30 написала мне, что все хорошо, а через пол часа ее не стало. Мамочка родненькая, мне будет тебя не хватать", – рассказала Полина.

Напомним, что около 17 часов в среду, 2 апреля, российские террористы ударили баллистикой по Кривому Рогу Днепропетровской области. Под удар попало предприятие, повреждены многоэтажки, АЗС, автомобили и другие гражданские объекты. Известно о четырех погибших и 17 раненых, среди которых двое детей.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот удар "целенаправленным террором оккупантов". По его словам, прекратить это можно лишь достаточным давлением на Москву, на российскую систему, чтобы они были вынуждены отказаться от войны и террора, и это зависит от партнеров – Америки, Европы, других в мире.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 29 марта российская террористическая армия обстреляла Кривой Рог в Днепропетровской области. Путинские войска ударили по городу баллистической ракетой, в результате чего ранения получили мирные жители.

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