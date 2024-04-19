'Их выживание важно': Трамп прокомментировал помощь Украине и 'наехал' на Европу

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал Европу за недостаточную помощь Украине. Он считает, что "выживание и сила Украины" должны быть "гораздо важнее для Европы, чем для США".

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social в четверг, 18 апреля. Политик прямо не упомянул поданного спикером Палаты представителей Майком Джонсоном законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, однако отметил, что Вашингтон "вложил в войну" более $100 млрд.

Он задал вопрос, почему ЕС не может выделить Киеву больше денег.

"Почему Европа не выделяет больше денег на помощь Украине? Почему Соединенные Штаты вложили в войну на Украине более $100 млрд, больше, чем Европа, и между нами есть океан в качестве разделения! Почему Европа не может уравнять или сопоставить деньги, вложенные Соединенными Штатами Америки, чтобы помочь отчаянно нуждающейся стране? По общему мнению, украинское выживание и сила должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас, но это важно и для нас! Двигайся, Европа!" – говорится в сообщении.

Также Трамп в очередной раз выдал, что если бы сейчас был президентом США, то Россия якобы не начала бы полномасштабную войну против Украины.

Напомним, что ранее Трамп неоднократно утверждал, что будь он президентом США, государство-агрессор Россия не решилось бы начать полномасштабное вторжение в Украину. Кроме того, он говорил, что террористическая группировка ХАМАС не атаковала бы Израиль осенью 2023 года, будь он в Овальном кабинете. Во всех этих военных конфликтах Трамп обвинял действующего главу Белого дома Джо Байдена.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп выступил за предоставление помощи Украине – однако в формате кредита, а не гранта. Вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии также намекнул, что ждет большей активности в поддержке Киева от стран Европы.

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