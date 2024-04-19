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"Их выживание важно": Трамп прокомментировал помощь Украине и "наехал" на Европу

Ольга Липич
War
1 минута
6,8 т.
'Их выживание важно': Трамп прокомментировал помощь Украине и 'наехал' на Европу

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал Европу за недостаточную помощь Украине. Он считает, что "выживание и сила Украины" должны быть "гораздо важнее для Европы, чем для США".

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social в четверг, 18 апреля. Политик прямо не упомянул поданного спикером Палаты представителей Майком Джонсоном законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, однако отметил, что Вашингтон "вложил в войну" более $100 млрд.

Он задал вопрос, почему ЕС не может выделить Киеву больше денег.

"Почему Европа не выделяет больше денег на помощь Украине? Почему Соединенные Штаты вложили в войну на Украине более $100 млрд, больше, чем Европа, и между нами есть океан в качестве разделения! Почему Европа не может уравнять или сопоставить деньги, вложенные Соединенными Штатами Америки, чтобы помочь отчаянно нуждающейся стране? По общему мнению, украинское выживание и сила должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас, но это важно и для нас! Двигайся, Европа!" – говорится в сообщении.

Также Трамп в очередной раз выдал, что если бы сейчас был президентом США, то Россия якобы не начала бы полномасштабную войну против Украины.

"Их выживание важно": Трамп прокомментировал помощь Украине и "наехал" на Европу

Напомним, что ранее Трамп неоднократно утверждал, что будь он президентом США, государство-агрессор Россия не решилось бы начать полномасштабное вторжение в Украину. Кроме того, он говорил, что террористическая группировка ХАМАС не атаковала бы Израиль осенью 2023 года, будь он в Овальном кабинете. Во всех этих военных конфликтах Трамп обвинял действующего главу Белого дома Джо Байдена.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп выступил за предоставление помощи Украине – однако в формате кредита, а не гранта. Вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии также намекнул, что ждет большей активности в поддержке Киева от стран Европы.

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